Pacers : deuxième finale de conférence de suite, merci de les respecter

En battant une nouvelle fois Cleveland sur ses terres hier (troisième fois dans la série, cinquième fois cette saison !), les Pacers ont décroché leur qualification pour les Finales de Conférence Est. C’est la deuxième saison consécutive qu’Indiana est dans le Final Four des Playoffs NBA, il serait peut-être temps de les respecter non ?

Les Pacers ont entendu ce refrain toute l’année : “s’ils sont arrivés en finales de conf’ en 2024, c’est parce qu’ils ont profité des blessures.” Un refrain qui était plus fort que jamais lors de la première partie de la saison régulière 2024-25, quand Tyrese Haliburton et sa bande étaient en galère.

Nous sommes aujourd’hui le 14 mai 2025, et Indiana est de retour dans le dernier carré des Playoffs.

🚨 LES PACERS ÉLIMINENT LES CAVS 4-1 !! 🚜

Direction la finale de conférence pour la 2eme année de suite, ils affronteront les Knicks ou les Celtics en finale de conf !!

Série et Playoffs très très sérieux de la part de Tyrese Haliburton et sa clique !!

👏👏👏 pic.twitter.com/W2lLyEZWqL

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 14, 2025

Les Pacers viennent d’éliminer les Cavaliers – 64 victoires cette saison – en seulement cinq matchs. Ils ont montré leur supériorité collective du début à la fin de la série, des deux côtés du terrain, à Cleveland comme à Indiana.

Alors oui, les Cavs ont commencé la série en étant diminués (Darius Garland) et ont eu des bobos en cours de route (Evan Mobley, De’Andre Hunter, Donovan Mitchell). Mais quand une série se termine sur le score de 4-1, avec une équipe qui contrôle clairement les opérations, c’est difficile de pointer du doigt les blessures comme la raison de ce résultat. Surtout quand l’équipe en question enchaîne deux finales de conférence consécutives.

The Pacers are BACK in the Eastern Conference Finals.

Leave it to a low key, under-the-radar squad like the Pacers to make history during these chaotic playoffs.

In the last 27 years, NBA teams have a historically poor record when down 7 points in the last 60 seconds (per… pic.twitter.com/W4jxTwdChI

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 14, 2025

La vérité, pour ceux qui n’ont toujours pas réussi à se l’avouer, c’est que les Pacers sont tout simplement une pure équipe de basket.

Les blessures, la chance, l’alignement des planètes, tout ça… on veut bien y croire quand on assiste à un phénomène isolé. Genre les Hawks qui vont en finales de conférence en 2021. Mais quand vous intégrez le dernier carré des Playoffs NBA deux fois de suite et avec panache comme les Pacers aujourd’hui, ce n’est pas lié au hasard.

Certaines franchises NBA rêveraient de vivre rien qu’une finale de conf’, et encore plus deux de suite (coucou les Clippers). D’autres sont en position d’y arriver mais ne saisissent pas les opportunités qui se présentent à elles (coucou les Sixers de Joel Embiid). Et puis il y a Indiana, qui fait son bonhomme de chemin et qui mérite le respect du reste de la Ligue pour ses accomplissements depuis 2023.

On parle d’une franchise qui n’a remporté que 35 matchs il y a seulement deux ans, lors de la première saison complète de Tyrese Haliburton chez les Pacers. Fast forward vers 2025, et on est passés d’une équipe en reconstruction à un groupe qui rassemble toutes les caractéristiques d’une équipe finaliste de conférence, mais avec un style bien spécifique.

“Nous ne sommes pas comme les autres équipes NBA. Nous n’avons pas juste un joueur qui score tous les points (aucun joueur à 20 points de moyenne, ndlr.). On est capables de battre nos adversaires de différentes manières. On bouge beaucoup la balle, il y a beaucoup de gars qui mettent des tirs. On se repose sur notre profondeur depuis deux ans, et ça paye.” – Tyrese Haliburton, après la victoire à Cleveland hier (31 points)

On connaissait l’attaque élite d’Indiana avec Hali en chef d’orchestre, des rôles clairement établis et une magnifique complémentarité, en transition comme sur demi-terrain. Mais les Pacers ont aussi réussi à se construire une défense suffisamment solide (Top 10 en deuxième partie de saison) pour non seulement survivre en Playoffs, mais surtout y rayonner. Aaron Nesmith, Andrew Nembhard, Pascal Siakam, Myles Turner pour protéger le cercle, c’est clairement un groupe qui peut poser des problèmes à n’importe quelle attaque.

Attaque élite, défense de plus en plus solide, et aussi grosse profondeur d’effectif. Indiana, c’est “10-deep” (ce qui est rare en Playoffs), avec des joueurs du banc qui peuvent faire la différence à tout moment. De T.J. McConnell à Bennedict Mathurin, en passant par Obi Toppin, Ben Sheppard ou encore Thomas Bryant, une telle second unit permet de mettre une pression constante sur l’adversaire pendant 48 minutes. Cleveland est bien placé pour en parler.

Attaque élite, défense de plus en plus solide, grosse profondeur d’effectif, tout ça mené par un coach expérimenté en Rick Carlisle, qui connaît bien le chemin des finales de conférence et même celui du titre NBA. L’arrivée de Carlisle à Indiana en 2021 a été synonyme de changement d’ère chez les Pacers, et il n’a fallu attendre que trois saisons pour revenir en Playoffs. Désormais, sous ses ordres, les Pacers visent encore plus haut.

Y’a une sorte de fenêtre magique qui s’ouvre pour les Pacers :

“Nous sommes à 8 victoires du titre. La Ligue est hyper ouverte cette année.”

C’était difficile d’y croire à 16-18 le 31 décembre mais rien ne leur résiste en 2025 et ils ont déjà fait la moitié du chemin vers le 🏆 https://t.co/D3wLn8p6rf

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 14, 2025

À tout ça, il faut ajouter des éléments qui ne se mesurent pas en stats, qui ne sont pas écrits sur le papier, qui ne se voient pas forcément au premier abord quand on les regarde jouer.

De par leur vécu collectif, leur camaraderie, les Pacers possèdent quelque chose qui transforme une équipe compétitive en équipe très dangereuse : ils croient plus que jamais en leurs chances, pendant que le reste de la planète basket continue de les sous-estimer ou de les considérer comme “surcotés”. Indiana a réalisé deux comebacks improbables durant ces Playoffs 2025, face aux Bucks et aux Cavaliers, en l’emportant après avoir été mené de sept points dans la dernière minute du match.

On le redit : une fois ça peut être un incroyable alignement de planètes, deux fois ce n’est pas lié au hasard.

Me refais le film de la nuit là.

Sachez donc que les Pacers, durant les Playoffs 2025 :

🔹Sont à 2-0 dans des matchs où ils étaient menés de 7 à moins d’1 minute 30 de la fin du match.

🔹Le reste de la NBA est à 1-384, sur les 20 dernières années.

C’est… INVRAISEMBLABLE. pic.twitter.com/PAAo19vtBm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2025

Comme remarqué à de multiples reprises par le passé, le talent c’est bien, mais il faut tellement plus pour aller loin en Playoffs. Et ce “tellement plus”, Indiana le possède.

La dureté physique et mentale, la capacité à se surpasser dans le money-time, la volonté de se battre sans jamais rien lâcher, tout cela ressemble peut-être à des clichés basket, mais ça transcende une équipe intelligente, cohérente et très équilibrée en une équipe que personne ne veut rencontrer en Playoffs. Et surtout une équipe qui n’a peur de personne.

Que ce soit New York (probable) ou Boston au prochain tour, les Pacers ont donc toutes les raisons de croire en eux. Parce que oui, Indiana est aujourd’hui à sa place : dans le dernier carré des Playoffs, à nouveau.

Alors merci de les respecter.

Source déclarations : conférence de presse d’après-match