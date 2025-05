Après une saison régulière exceptionnelle, les Cavaliers sont tombés dès les demi-finales de conférence face aux Pacers (4-1). De quoi intégrer un groupe d’équipes que Cleveland aurait préféré éviter.

64 victoires en 82 matchs, la meilleure attaque de la NBA, trois séries à minimum 12 victoires de suite, et une première place au sein de la Conférence Est.

Les Cavaliers ont réussi une énorme saison régulière en 2024-25, à tel point que leur nouveau coach Kenny Atkinson a remporté le titre de Coach de l’Année et Evan Mobley celui de DPOY. À tel point que Cleveland semblait armé pour détrôner Boston (champion en titre) et potentiellement aller jusqu’en Finales NBA, pour la première fois sans LeBron James.

Et puis les Playoffs sont arrivés, avec leur lot de pépins physiques (Darius Garland, Evan Mobley, De’Andre Hunter et même Donovan Mitchell) mais surtout une équipe d’Indiana qui s’est montrée plus solide, plus profonde, et tout simplement meilleure collectivement. Élimination en demi-finales de conférence, forcément ça fait tache pour une équipe à 64 victoires en régulière.

The Cavs are one of the best teams ever not to get past the second round. pic.twitter.com/6OxYuazr4v

— Nate Duncan (@NateDuncanNBA) May 14, 2025

Les Cavaliers ont ainsi imité les Suns de 2022, qui avaient aussi remporté 64 succès avant d’exploser en demi-finales de conférence face aux Mavericks de Luka Doncic.

Avant eux, les Spurs de 2016 étaient également tombés avant les finales de conférence, en ayant réalisé une saison régulière encore plus impressionnante (67 victoires). San Antonio – guidé par Prime Kawhi Leonard et LaMarcus Aldridge – s’était incliné en six matchs contre le Thunder du duo Kevin Durant – Russell Westbrook.

La palme d’or revient néanmoins aux Dallas Mavericks de Dirk Nowitzki (67 victoires), meilleure équipe de l’Ouest qui est tombée dans la stupeur générale dès le premier tour des Playoffs 2007, face aux Warriors version “We Believe”. C’est peut-être la plus grosse surprise de l’histoire des Playoffs NBA.

Personne n’ira chercher les Mavs de 2007, qui perdent au 1er tour après une saison à 67 victoires.

Les équipes les plus victorieuses sorties tôt ?

🔸 Spurs 2016 : sortis en demie (67 wins)

🔸 Suns 2022 : sortis en demie (64 wins)

🔸 Cavs 2025 : sortie à venir ? (64 wins)

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025

Comme un symbole, Donovan Mitchell est le visage de cette équipe de Cleveland 2024-25, lui qui n’a jamais réussi à atteindre les finales de conférence dans sa carrière malgré de magnifiques performances en Playoffs.