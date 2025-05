Touché aux ischios, Stephen Curry a raté les trois derniers matchs de la série opposant les Warriors aux Wolves. Et même si Golden State est au bord du précipice, il ne reviendra pas ce soir pour le Game 5.

Curry a en effet été annoncé forfait pour la cinquième manche de ce mercredi, selon Anthony Slater de The Athletic. Ce n’est pas une surprise étant donné que Steph devait rater au moins une semaine suite à sa blessure au Game 1 à Minnesota.

“Même si je voulais être Superman, je ne pourrais pas” a déclaré Stephen Curry (via Andscape), une façon pour lui d’exprimer son impuissance par rapport à une blessure qui plombe non seulement sa fin de saison, mais surtout celle des Warriors.

C’est la première fois de sa carrière que Curry souffre d’une blessure aux ischios, qui demande la plus grande prudence pour éviter qu’elle s’aggrave. Golden State n’a pour l’instant pas réussi à gagner sans lui (excepté le Game 1), et Steph ne rejouera plus cette saison si les Warriors – menés 3-1 – ne parviennent pas à arracher la victoire ce soir dans le Minnesota.

En cas d’exploit face aux Wolves, il est possible que Curry revienne au Game 6, prévu ce dimanche après… quatre jours de repos.

Source texte : The Athletic

