Les Kings prêts à transférer DeMar DeRozan cet été ?

Au terme d’une saison décevante qui a vu l’équipe manquer les Playoffs à l’Ouest, les Kings pourraient procéder à quelques changements au sein de leur effectif durant l’intersaison. Le nom de DeMar DeRozan est notamment annoncé dans les pistes de départ.

Une seule saison dans sa Californie natale et puis s’en va ? Arrivé à la Free Agency 2024 pour essayer de jouer le titre aux côtés de De’Aaron Fox et Domantas Sabonis, DeMar DeRozan a vite déchanté du côté de Sacramento. Si ses stats et son impact sont toujours là, la saison des Kings a été une grande déception, avec notamment le départ de ce même Fox vers San Antonio.

Sactown arrive désormais à un tournant de son histoire. L’équipe, telle qu’elle est bâtie actuellement, ne semble pas armée pour jouer les premiers rôles dans sa Conférence. Face aux incertitudes qui planent sur la compétitivité des Kings, certains cadres pourraient vite se poser des questions sur leur avenir. Domantas Sabonis par exemple, devrait s’asseoir avec les dirigeants durant l’intersaison pour évoquer la suite du projet. Si Sacramento opte pour un rebuild, le Lituanien sera sans doute tenté de filer jouer la gagne ailleurs.

Autre vétéran qui pourrait voir ailleurs prochainement, c’est DeMar DeRozan. L’ailier fêtera ses 36 ans en août et, selon Jake Fisher, les Kings ne ferment pas la porte à un départ du scoreur durant l’intersaison. Malgré les années qui passent, DeRozan reste un joueur offensif de première catégorie, capable d’aller mettre ses 20 points tous les soirs sans forcer, le tout avec des paniers bien clutchs. Le joueur n’a pas caché que cette saison à Beam Town avait été particulièrement éprouvante pour lui et peut-être qu’un nouveau départ satisfera tout le monde au final.

Si son âge, ses limites en défense et à 3-points risquent de refroidir du monde, il peut encore intéresser des équipes en quête d’un renfort à court terme. DeMar DeRozan a encore deux années de contrat chez les Kings pour 50 millions de dollars.

