Le verdict est tombé hier : Jayson Tatum a été victime d’une rupture du tendon d’Achille. Une blessure terrible, le genre de blessure qui peut aller jusqu’à briser une carrière. D’autres sont passés par là avant lui et certains ont réussi à retrouver leur top niveau. La star de Boston peut s’en inspirer.

Difficile pour Jayson Tatum, moins de 48 heures après sa blessure, de regarder objectivement vers l’avant. Le choc est toujours là, la tristesse également. JT se demande probablement aussi s’il retrouvera un jour son meilleur niveau, parce que c’est ce qui traverse l’esprit de ceux qui sont victimes d’une rupture du tendon d’Achille.

Dominique Wilkins, Kevin Durant, Kobe Bryant, DeMarcus Cousins, Damian Lillard (tout récemment), Klay Thompson…

Tous ces gars-là ont vécu un traumatisme similaire à celui de Jayson Tatum. Malheureusement, certains d’entre eux n’ont plus jamais retrouvé le niveau élite qui était le leur, comme Kobe – l’idole de Tatum – et Boogie. Mais dans cette liste, il y a aussi de beaux comebacks qui peuvent inspirer JT au cours de la longue rééducation qui l’attend.

Dominique Wilkins

Pendant longtemps, Dominique Wilkins représentait l’exemple type de la superstar qui a réussi à se remettre d’une rupture du tendon d’Achille.

Cela s’est passé le 28 janvier 1992. Wilkins venait d’avoir 32 ans et tournait à 28 points, 7 rebonds et 46,4% au tir dans sa dixième saison NBA. Bref, il était dans son prime.

Le 6 novembre 1992, après de longs mois de rééducation, la star des Hawks a fait son retour sur les parquets. Ses stats au cours de sa onzième saison ? 29,9 points et 6,8 rebonds de moyenne à 46,8% au tir. Même production, même efficacité, un style de jeu moins aérien certes mais il a su s’adapter en devenant un meilleur shooteur extérieur. Il finira même dans le Top 5 de la Course au MVP en 1992-93.

Depuis le début des années 1990 et cette blessure de Wilkins, de nombreux progrès ont évidemment été réalisés dans la médecine du sport. Chaque cas est différent, mais si Dominique a su se relever de sa rupture du tendon d’Achille en 1992, Jayson Tatum peut le faire aussi en 2025.

Kevin Durant

On s’en souvient comme si c’était hier. Lors du Game 5 des Finales NBA 2019 entre Toronto et Golden State, Kevin Durant – 30 ans à l’époque – a fait son retour d’une blessure au mollet… tout ça pour se déchirer le tendon d’Achille quelques minutes seulement après le début de la rencontre.

La saison 2019-20 étant raccourcie à cause du COVID, et Durant rejoignant une équipe de Brooklyn qui ne jouait pas grand-chose cette année-là, KD n’a fait son retour sur les terrains qu’au début de la campagne 2020-21. S’il a eu besoin d’un peu de temps pour reprendre toutes ses marques et surpasser le blocage psychologique qui accompagne une telle blessure, on a assez rapidement retrouvé Kevin Durant.

Cela fait quasiment six ans que KD s’est pété. Ses stats depuis ? 27,9 points, 6,7 rebonds, 5,2 passes et 1,2 contre de moyenne à 53% au tir, 41,5% à 3-points et 88% aux lancers-francs. Jouant toujours à un niveau élite à bientôt 37 ans, Kevin Durant a montré que les blessures n’avaient pas d’impact sur sa production et son efficacité. Il représente donc une belle source d’inspiration pour Tatum. Surtout que les deux se connaissent bien (Team USA), et que leur jeu respectif est plus basé sur des qualités techniques que sur des qualités athlétiques.

Kevin Durant a montré la voie.

Il a cassé les codes anciens qui montraient que rupture du tendon d’Achille c’était fin de carrière, ou quasi.

Tatum va devoir prendre ce chemin, et nous montrer que c’est en effet possible pour lui aussi.

Il en est capable, le plus grand défi…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2025

Klay Thompson

Certains diront que Klay Thompson n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien lors de ces mêmes Finales 2019 (décidément…), mais on est dans un cas particulier qui peut doublement inspirer Jayson Tatum.

Alors qu’il avait la trentaine, le sniper des Warriors a d’abord été victime d’une rupture des ligaments croisés contre Toronto en finale, avant de se déchirer le tendon d’Achille avant le début de la saison 2020-21. Double traumatisme donc. Klay a ainsi manqué deux saisons de suite, avant de faire son grand retour en janvier 2022.

Si Thompson n’était plus le même défenseur qu’avant ses blessures, il a réussi à retrouver – grosso modo – ses standards offensifs aux côtés de Stephen Curry : 21 points de moyenne à 40% à 3-points. Encore mieux, Klay a aidé les Warriors à remporter leur quatrième titre NBA en 2022 contre… Tatum et les Celtics. La plus belle des renaissances !

OTD in 2022:

Klay Thompson gives an emotional response to Ernie’s off script question on how he is feeling after having missed two years due to major injuries and his return with a trip to the NBA Finals 🥹

He had 32 points and 8 threes. pic.twitter.com/Qq959FqUHa

— CurryMuse (@Curry_Muse) May 27, 2024

Jayson Tatum ?

Jayson Tatum a aujourd’hui 27 ans. Il a été brisé en plein vol, alors qu’il était quasiment dans son prime. Il réalisait une saison exceptionnelle et s’est blessé au terme d’un match qu’il a survolé individuellement à New York.

Le coup est évidemment terrible mais face au plus grand défi de sa carrière, Tatum a tout ce qu’il faut en lui pour s’ajouter à cette liste, et redevenir le formidable joueur qu’il était avant ce maudit 12 mai 2025.