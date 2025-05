C’est la stat qui nous a un peu fait bondir de notre chaise cette nuit. Josh Hart a validé un triple-double, très bien, et c’est donc le premier triple-double en Playoffs pour un joueur des Knicks depuis… 53 ans. Wow.

Avec 15 triples-doubles en carrière, Josh Hart est un joueur que l’on qualifierait de polyvalent, en plus d’aimer l’odeur du sang. Typiquement le OG survalidé par les fans des Knicks, et cette nuit l’arrière survitaminé a validé une perf assez commune pour lui mais au final… quasi historique pour sa franchise.

Josh Hart est en triple double ce soir.

Vous en voulez une bonne ?

C’est le premier triple double dans l’histoire des Knicks DEPUIS 1972 (!!!) et un certain Walt Frazier !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025



10 points, 11 rebonds, 11 passes. Un triple-double “à la Josh Hart”, mais qui est donc le premier depuis… 1972 pour un joueur des Knicks en Playoffs, stat assez incroyable compte tenu de l’époque “tout pour les chiffres” à laquelle nous vivons. On a vérifié hein, et d’est assez fou.

53 ans de disette et un Walt Frazier qui a du apprécier, lui qui était évidemment présent au premier rang du Madison cette nuit pour faire la fête avec tous les alumnis des Knicks.

Un Josh Hart une nouvelle fois au four et au moulin, et qui pourrait bien rééditer la perf une deuxième fois dans les prochaines semaines, tout bien lancé qu’il est. De record en record, de perf historique en perf historique, est-ce qu’il ne se passerait pas quelques chose avec ces Knicks 2024-25 ?..