Peu après la victoire des Knicks cette nuit, les souvenirs nous sont revenus par milliers ou presque : Knicks – Pacers, c’est LA rivalité des années 90, qui s’est pas mal poursuivi depuis d’ailleurs.

Huit séries de Playoffs depuis le début des années 90, dont quelques unes terminées soit en pugilat, soit avec une perf all-time, soit les deux. Un dénominateur commun : Reggie Miller, dont on va forcément beaucoup parler dans les prochains jours entre New York et Indianapolis.

Les différents affrontements entre Knicks et Pacers depuis les années 90

1992-93 : victoire des Knicks 3-2, coup de boule de John Starks sur Reggie Miller, ça pose les bases pour la suite, la campagne n’aime pas la ville et inversement.

Make no butts about it. There was no love lost b/w John Starks and Reggie Miller. 1993 NBA Playoffs – ECQF, Game 3.

🎥 https://t.co/reOinIoDe8 pic.twitter.com/XJ0yIoKXAI

— Adam Ryan | NBA history podcaster (@inallairness) June 15, 2020



1993-94 : victoire des Knicks 4-3, 25 points en 12 minutes pour Reggie Miller dans le Game 5, au Madison, devant Spike Lee. La naissance du Choke Sign. New York fera le boulot dans les deux derniers matchs avec une dernière bousculade de Reggie sur Starks au Game 7, on ne change pas une rivalité qui rivalise.

1994-95 : victoire des Pacers 4-3, la série des 8 points en 9 secondes de Reggie Miller au Game 1. Indiana tient enfin sa première victoire dans une série face aux Knicks de l’époque.

1997-98 : victoire des Pacers 4-1, avec Larry Bird sur le banc d’Indiana, grâce notamment à 38 pions de Reggie Miller au Madison dans le Game 3. Enkor twa chakal.

on this day in 1998, @ReggieMillerTNT hit this game-tying three to force overtime against the Knicks in Game 4 of the Eastern Conference Semifinals.

he finished with 38 points in our 118-107 OT win. 💪 pic.twitter.com/4LE6oc8UEm

— Indiana Pacers (@Pacers) May 10, 2022



1998-99 : victoire des Knicks 4-2. Les Knicks sont huitièmes à l’Est dans une saison marquée par le lock-out. En fin de saison Jalen Rose mat un tacle à Pat Ewing, générale évitée de peu, ça annonce la couleur pour les Playoffs. L’année du shoot à 4 points de Larry Johnson au Game 3, d’un énorme upset des Knicks qui iront jusqu’en… finale NBA dans la foulée

20 years ago today, Larry Johnson (@TheRealLJ2) gifted Knicks fans the infamous 4-Point Play to beat the Pacers in Game 3 of the 1999 Eastern Conference Finals.

The Knicks were down 3, 91-88, then LJ drilled this to put them ahead 92-91 to win the game.pic.twitter.com/km1JQIfs4K

— The Knicks Wall (@TheKnicksWall) June 5, 2019



1999-00 : victoire des Pacers 4-2, revanche des Pacers et qualification pour la finale NBA pour aller se faire déchirer par les Lakers. Dernier match de Pat Ewing au Madison Square Garden, 34 points pour Reggie, ce gars n’a pas de coeur.

“This is beautiful. I told you! Nap, we’re coming back.”

on this day in 2000, Reggie Miller dropped 34 points to lead us to a 93-80 win over the Knicks in Game 6 of the ECF to clinch a spot in the NBA Finals for the first time in franchise history. pic.twitter.com/lNZzgSSzsO

— Indiana Pacers (@Pacers) June 2, 2023



2012-13 : victoire des Pacers 4-2, avec un Paul George trop frais pour Iso Carmelo Anthony

2023-24 : victoire des Pacers 4-3, face à des Knicks complètement cuits, merci Tom Thibodeau.

Des séries de Playoffs en veux-tu en voilà, des affrontements virils et des perfs légendaires. Pacers vs Knicks c’est la campagne contre la ville, petit contre gros marché, et forcément un ressentiment naturel entre deux franchises différentes à tout points de vue. Cette finale de Conf va être incroyable, encore.