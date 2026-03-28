Stephen Curry pourrait ne plus rejouer cette saison…

Absent des parquets depuis fin janvier, Stephen Curry n’a toujours pas rejoué au basket depuis. Et il pourrait ne plus jouer du tout cette saison…

Selon ESPN, Curry manquera au moins le prochain match de Golden State ce dimanche à cause de sa blessure au genou (syndrome fémoropatellaire). Et plus ça avance, plus le scénario d’un forfait général gagne en crédibilité.

« On ne le fera pas revenir uniquement pour le match du play-in », a déclaré le coach Steve Kerr. « Il devra jouer quelques matchs (avant). On doit lui donner un temps d’adaptation pour que ça marche. Et il ne reste plus beaucoup de matchs. »

Dixièmes de l’Ouest (36 victoires – 38 défaites) à huit matchs de la fin de la saison régulière, les Warriors espèrent que Stephen Curry pourra monter en puissance et participer à des scrimmages (matchs d’entraînement) la semaine prochaine, pour ensuite revenir en toute fin de régulière. C’est également le souhait du sniper de la Baie. Mais il reste seulement deux semaines de compétition, autant dire que l’étau se resserre.

Steph Curry a manqué 24 matchs de suite, précipitant la chute des Warriors au classement (9 victoires – 15 défaites sur la période). D’après ESPN, ça discute de plus en plus d’une fin de saison dans les coulisses de Golden State, qui n’a plus grand-chose à espérer de la campagne 2025-26.

Steph is still pushing to play — but for the first time on Friday — Kerr acknowledged that the Warriors are running out of time. It feels like if he doesn’t take the next step this week in rehab — a return is not going to happen this season. https://t.co/PvnwuQoiW6

— Nick Friedell (@NickFriedell) March 28, 2026