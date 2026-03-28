Si Luka Doncic a lâché un nouveau carton face aux Nets cette nuit avec 41 points au compteur, il a aussi pris une nouvelle faute technique. C’est sa 16e de la saison, synonyme d’un match de suspension.

La NBA avait annulé sa dernière faute technique face à Goga Bitadze et le Orlando Magic, mais on doute que la Ligue lui fasse une nouvelle fleur cette fois.

Doncic a été sanctionné cette nuit suite à une légère altercation avec le joueur des Nets Ziaire Williams (double technique).

The sequence that led to the double technicals for Luka Doncic and Ziaire Williams.

If Luka’s technical foul (his 16th of the season), isn’t rescinded like last time, by league rule he’ll have to serve a one-game suspension Monday vs. Washington. https://t.co/Qjj7EOZcTB pic.twitter.com/esYjyebu9B

— Khobi Price (@khobi_price) March 28, 2026

La réaction de Luka après le match, via ESPN :

« Williams m’a crié dessus, trois fois. C’est une double faute technique, bien sûr. Qu’est-ce que je peux dire ? Je n’ai même pas parlé. Je voulais juste partir de là. Et ils ont dit que j’avais poussé, de façon ‘exagérée’, ce qui n’était clairement pas le cas. Je ne sais pas quoi vous dire d’autre. »

Bonne nouvelle pour les Lakers : si la suspension est confirmée, Doncic la purgera face aux terribles Washington Wizards (troisième pire bilan NBA) ce lundi.

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