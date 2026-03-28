Auteur d’un nouveau carton face aux Nets cette nuit (41 points), Luka Doncic a continué sa folle série offensive. Mais dans le même temps, le génie slovène a perdu des places au classement MVP de la NBA. Et ça, il semble avoir un peu de mal à le digérer…

Dans le dernier MVP Ranking de la NBA, sorti hier sur son site, Victor Wembanyama a pris la tête du classement devant Shai Gilgeous-Alexander, tandis que Luka Doncic est passé de la deuxième à la quatrième place (derrière Nikola Jokic). Si l’ascension de Wemby peut se comprendre, la chute de Luka est surprenante au vu de ses immenses perfs récentes.

Un journaliste slovène lui a demandé ce qu’il pouvait faire de plus pour être MVP. Sa réponse veut tout dire :

« Plus je joue bien, plus je perds des places au classement. Donc je ne sais pas quoi faire d’autre. »

Frustration compréhensible pour un mec qui tourne à 40 points de moyenne sur les douze derniers matchs, et qui a porté les Lakers vers un bilan de 11 victoires – 1 défaite synonyme de podium à l’Ouest.

Même son de cloche chez son coéquipier Austin Reaves :

« Il continue de perdre du terrain dans la course au titre de MVP, ce qui me semble complètement fou. Je suppose que ça n’a pas vraiment d’importance, peut-être qu’il doit marquer 60 points, je ne sais pas. »

« Plus je joue bien, plus je baisse dans le MVP Ranking, alors je ne sais pas ce que je pourrais faire de plus (pour gagner). »

– Luka Doncic, 4e du MVP selon la NBA, après ses 41 points cette nuit vs Brooklyn pic.twitter.com/SgyR0ievzX

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 28, 2026

Luka Doncic pourra néanmoins se consoler en se disant qu’il a rejoint les légendes Kobe Bryant, Elgin Baylor et Jerry West, avec son 12e match consécutif à minimum 30 points chez les Lakers. Luka est également en course pour égaler Kobe avec le plus grand nombre de perfs à 40 pions dans une saison (15 contre 18) sous le maillot de Los Angeles.

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