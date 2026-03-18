Comme vous le savez, sur TrashTalk, le mercredi rime avec Course au MVP. À moins d’un mois de la fin de la saison régulière, les choses se précisent tout en haut du classement, avec un Shai Gilgeous-Alexander favori à sa propre succession et un Victor Wembanyama qui continue sa folle ascension.

LE CLASSEMENT DU 04/03

Stats : 26,3 points / 3,4 rebonds / 6,6 passes / 46,4% au tir

26,3 points / 3,4 rebonds / 6,6 passes / 46,4% au tir Bilan : 45 victoires – 25 défaites

Sans forcément toujours convaincre, les Knicks restent tout de même sur quatre victoires de suite et solidifient leur place sur le podium de l’Est. Comme vous pouvez l’imaginer, Jalen Brunson n’est pas étranger à cette bonne dynamique. Capable d’envoyer 15 assists quand il est doublé et/ou en galère au shoot, le meneur de New York montre une belle évolution en tant que playmaker, ce qui permet à certains de ses coéquipiers (OG Anunoby, Karl-Anthony Towns) d’avoir leur place dans la lumière. Et quand il faut step-up au scoring, Brunson reste une valeur sûre en NBA. Jusqu’où portera-t-il les Knicks cette année ?

Stats : 28 points / 4,5 rebonds / 5,9 passes / 1,6 interception / 47,9% au tir

28 points / 4,5 rebonds / 5,9 passes / 1,6 interception / 47,9% au tir Bilan : 42 victoires – 27 défaites

De retour d’une blessure à l’aine, Donovan Mitchell n’a pas encore retrouvé son rythme de croisière, à l’image d’une équipe de Cleveland qui souffle le chaud et le froid depuis dix jours (trois victoires en six matchs). Pas idéal à moins d’un mois des Playoffs, même si les Cavs version James Harden ont encore un peu le temps pour travailler leurs automatismes et retrouver toute l’équipe au complet. Petite stat sympa au milieu de tout ça : Spida a atteint la barre des 15 000 points en carrière, devenant le troisième joueur – en activité – le plus rapide à le faire derrière LeBron James et Kevin Durant.

Stats : 29,5 points / 5,1 rebonds / 3,7 passes / 1,4 interception / 49,2% au tir

29,5 points / 5,1 rebonds / 3,7 passes / 1,4 interception / 49,2% au tir Bilan : 42 victoires – 27 défaites

Gros coup d’arrêt pour Anthony Edwards et ses Wolves. Alors qu’ils restaient sur cinq victoires de suite, ils ont perdu quatre de leurs six derniers matchs, chutant jusqu’à la sixième place de l’Ouest. Une mauvaise passe qui pénalise forcément Ant dans la Course au MVP, d’autant plus qu’Edwards est passé au travers dans les chocs contre les Lakers (14 points à 2/15 au tir) et Oklahoma City (19 points à 6/17). Pour ne rien arranger : l’arrière sera forfait une à deux semaines pour une inflammation du genou. Avec déjà 11 matchs manqués cette saison, Edwards pourrait même devenir inéligible aux trophées de fin de saison…

Stats : 28,3 points / 6,3 rebonds / 3,7 passes / 2 interceptions / 50,1% au tir

28,3 points / 6,3 rebonds / 3,7 passes / 2 interceptions / 50,1% au tir Bilan : 34 victoires – 34 défaites

Sur une autre planète depuis le début du mois de mars (29,6 points de moyenne à 54% au tir), Kawhi Leonard a remis temporairement les Clippers dans le positif, eux qui avaient pourtant démarré la saison avec 21 défaites en 27 matchs. De quoi faire un bond au classement MVP. The Klaw a enchaîné les masterclass avec notamment 45 points sur les pauvres Wolves. C’est simple : à 34 ans et dans sa 14e saison NBA, Leonard joue peut-être le meilleur basket de toute sa carrière. La seule chose capable de le freiner ? Une blessure, comme souvent, lui qui a dû retourner à l’infirmerie à cause d’une entorse de la cheville.

Stats : 28,4 points / 7,1 rebonds / 5,1 passes / 1 interception / 47,9% au tir

28,4 points / 7,1 rebonds / 5,1 passes / 1 interception / 47,9% au tir Bilan : 45 victoires – 23 défaites

Le grand retour de Jayson Tatum représentait évidemment la principale actu à Boston ces deux dernières semaines, éclipsant temporairement la campagne calibre MVP de Jaylen Brown. Ce dernier s’est globalement montré plus discret au scoring et n’a pas été aidé par son expulsion dans le choc attendu face aux Spurs. Mais Brown a tout de même brillé par son playmaking aux côtés de Tatum (6,3 passes depuis le retour de JT), tout en rappelant contre les Suns qu’il pouvait exploser à tout moment (41 points ce lundi dont 18 dans le quatrième quart). JB reste bien dans la course pour une place dans le Top 5 du classement MVP.

Stats : 24,5 points / 5,6 rebonds / 9,9 passes / 1,5 interception / 46,1% au tir

24,5 points / 5,6 rebonds / 9,9 passes / 1,5 interception / 46,1% au tir Bilan : 49 victoires – 19 défaites

Alors qu’il était monté jusque sur le podium de la Course au MVP, Cade Cunningham marque un peu le pas. Les Pistons ont enchaîné quatre défaites de suite début mars (avant de se reprendre) et Cade a vu son impact en tant que scoreur diminuer. De quoi se poser quelques questions sur les réelles chances de Detroit en Playoffs ainsi que sur la dépendance autour de son franchise player. Ce dernier a heureusement la capacité de sublimer un collectif, offrant caviar sur caviar à ses coéquipiers (12 passes de moyenne en mars). Néanmoins, ces derniers devront peut-être faire sans lui lors des prochains matchs, Cade étant victime de douleurs au dos.

Stats : 32,8 points / 7,9 rebonds / 8,5 passes / 1,5 interception / 47,4% au tir

32,8 points / 7,9 rebonds / 8,5 passes / 1,5 interception / 47,4% au tir Bilan : 43 victoires – 25 défaites

Tout juste élu Joueur de la Semaine, Luka Doncic est peut-être dans la meilleure forme de toute sa saison : 44 points sur les Pacers, 35 face aux Knicks, 31-11-11 sur les Wolves, 51 pions face aux Bulls, 30-11-13 et le game-winner sur Denver, et enfin 36 points à Houston. Les chiffres sont exceptionnels mais surtout ils se traduisent en victoires. Avec neuf succès sur les dix derniers matchs, les Lakers ont pris place sur le podium de l’Ouest ! Montrant des efforts défensifs et maximisant son association avec Austin Reaves (notamment sans LeBron James), Doncic est officiellement candidat au podium du MVP.

Stats : 28,2 points / 12,6 rebonds / 10,6 passes / 1,5 interception / 57,3% au tir

28,2 points / 12,6 rebonds / 10,6 passes / 1,5 interception / 57,3% au tir Bilan : 42 victoires – 27 défaites

L’irrégularité des Nuggets – associée à la forme exceptionnelle des Spurs de Victor Wembanyama – pousse Nikola Jokic en dehors du Top 2 pour la toute première fois de la saison. Certes, le Joker continue d’affoler les compteurs (cinq triple-doubles en sept matchs, 26-13-11 en moyenne) mais Denver n’a remporté que cinq matchs sur neuf depuis le début du mois de mars (cinquième à l’Ouest). La vraie question chez les Nuggets aujourd’hui, ce n’est pas si Jokic peut remporter le MVP mais plutôt si l’équipe parviendra à retrouver son rythme pour les Playoffs, maintenant que l’infirmerie est pratiquement vide (seul Peyton Watson est encore blessé).

Stats : 24,2 points / 11,1 rebonds / 2,9 passes / 3 contres / 50,6% au tir

24,2 points / 11,1 rebonds / 2,9 passes / 3 contres / 50,6% au tir Bilan : 51 victoires – 18 défaites

Victor Wembanyama a affiché ses ambitions récemment : il veut remporter le DPOY, le MVP, et 60 victoires avec les Spurs cette saison. « Je vais essayer de mettre un coup d’accélérateur » a-t-il ajouté. On peut dire qu’il joint les actes à la parole : 29 points, 11 rebonds, 3 passes et plus de 3 contres de moyenne pour Victor ces deux dernières semaines, à 53% au tir dont 41,5% à 3-points. Et surtout, il n’a pas perdu le moindre match depuis le 1er mars (huit victoires en huit matchs, vs Pistons, Rockets, Celtics et Clippers notamment). « Il n’est pas humain » a tout simplement déclaré Jaylen Brown, en référence à son énorme impact des deux côtés du terrain. #Alien

Stats : 31,7 points / 4,5 rebonds / 6,6 passes / 1,4 interception / 54,9% au tir

31,7 points / 4,5 rebonds / 6,6 passes / 1,4 interception / 54,9% au tir Bilan : 54 victoires – 15 défaites

Avec 129 matchs consécutifs à minimum 20 points, Shai Gilgeous-Alexander a officiellement effacé le record de Wilt Chamberlain. Historique ! En plus de ça, il a lâché une véritable masterclass face à Nikola Jokic (35 points, 15 passes, game-winner), avant d’enchaîner face aux Celtics (35 points) et au Magic (40 pions). Tout ça pour porter le Thunder vers neuf victoires de suite sans Jalen Williams. Joueur le plus clutch de la NBA cette saison (6,2 points), plus complet que jamais (défense mais surtout playmaking +++) et valuable dans tous les sens du terme (différence sur/hors terrain : +9,1 points pour le Thunder), Shai coche toutes les cases d’un MVP.

Mentions honorables : Kevin Durant (Rockets), Tyrese Maxey (Sixers), Jalen Johnson (Hawks)