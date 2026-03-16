Victor Wembanyama affiche ses ambitions : gagner le DPOY et le MVP

En feu complet depuis quelques matchs et auteur d’une magnifique saison, Victor Wembanyama ne cache plus ses ambitions. Une grosse priorité sur la santé pour pouvoir emmener ses Spurs au plus haut, mais aussi pour aller chercher quelques trophées individuels.

Après avoir loupé toute la deuxième partie de saison dernière à cause de son épaule (thrombose veineuse), l’Alien est revenu plus conquérant que jamais, et ce ne sont pas ses dernières performances qui vont nous contredire.

38 points face aux Pistons, 39 face aux Celtics, et 32 histoire de renvoyer le pouvoir de l’amitié des Hornets tout droit jusque Charlotte. Wemby est monstrueux des deux côtés du terrain. Et à quelques semaines de la fin de saison, on comprend que ça lui donne quelques idées :

« Je pense à bien prendre soin de mon corps parce que je veux aussi remporter le MVP et le DPOY. Alors je vais essayer de mettre un coup d’accélérateur jusqu’à la fin de saison. »

Victor Wembanyama:

« Right now in my mind is taking great care of my body cause I also want to win the MVP, and the DPOY. So I’m trying to press the gas from now until the end of the season.” 🔥🗣️

(h/t @ohnohedidnt24)

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— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 14, 2026

Soyons honnête, le trophée du Défenseur de l’Année lui semble destiné, tant le pivot français passe sa vie à dissuader, même plutôt à effrayer les attaquants adverses (demandez à Grant Williams ce qu’il en pense).

Le MVP en revanche, il y a un petit Canadien de l’Oklahoma qui risque d’avoir son mot à dire. Shai Gilgeous-Alexander est le grand favori à sa propre succession, mais si le dernier MVP Ladder de la NBA place Victor juste derrière la star du Thunder, c’est bien que ce monde où Wemby finit MVP et DPOY existe quelque part dans le multiverse.

Comme il le dit lui-même, un des facteurs majeurs de cette discussion sera la capacité de l’un ou de l’autre à rester sur les parquets. Avec déjà 15 matchs manqués sur la saison, le V n’a plus vraiment le droit à l’erreur et ne pourra se reposer que lors de trois rencontres sur les 15 restantes de San Antonio. SGA lui a un peu plus de marge (possibilité de manquer 5 matchs).

Encore beaucoup d’inconnu donc dans cette course au MVP, sans même parler de la concurrence d’un certain pivot serbe. Mais ça fait kiffer de voir notre Victor national aussi confiant et ambitieux. Après tout, faut bien viser la lune pour atterrir dans les étoiles (Tony Parker aurait rêvé d’avoir cette punchline sur son album).