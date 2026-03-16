Stephen Curry à la retraite ? C’est pas pour tout de suite

Depuis début février, Stephen Curry enchaîne les réévaluations tous les dix jours à cause d’un syndrome fémoro-patellaire. Mais dans une récente interview pour The Athletic, le meneur des Golden State Warriors a évoqué sa retraite… et pour les fans du Chef, pas de panique : il ne compte pas s’arrêter de sitôt.

Le sujet revient de plus en plus : la retraite des légendes du game. Si celle de LeBron semble être la plus proche, un autre Avenger est aussi dans le viseur : Stephen Curry. Normal, le meneur de Golden State est « out » depuis presque deux mois, et son retour n’a rien d’évident pour le joueur de 38 ans.

Mais dans sa dernière interview pour The Athletic, Curry a mis les choses au clair : la retraite n’est pas sur la table, pas dans sa tête, pas dans son planning… le Chef reste concentré sur le parquet.

Steph Curry says he is not retiring anytime soon but his body will ultimately determine when it’s time:

“I think your body is the first. Just what it takes to get ready for a game is a lot different now than it was a decade ago. When I’m out there on the court right now, I still… pic.twitter.com/6fzVP3zu7R

— aly ✶ (@jinthirty) March 15, 2026

« Je pense que le corps passe en premier. Tout ce qu’il faut pour être prêt pour un match est aujourd’hui bien différent de ce que c’était il y a dix ans. Quand je suis sur le parquet maintenant, je me laisse toujours emporter par le plaisir. C’est toujours l’endroit où je me sens heureux. Tout le travail en vaut la peine parce que je peux jouer au basket au plus haut niveau. La compétition, la camaraderie, la poursuite de quelque chose qui compte… tout ça me motive encore. Et je ne vois pas ça s’arrêter de sitôt. »

Le retour, c’est pour quand ?

Absent des terrains depuis fin janvier, Stephen Curry continue de squatter l’infirmerie, et les Warriors ne prendront aucun risque pour le faire revenir. Le plus important, c’est sa santé, et s’il faut sacrifier cette saison pour mieux revenir la prochaine (la dernière de son contrat), so be it.

Mais si son corps lui permet de revenir, on peut s’attendre à revoir un Curry fidèle à lui-même. Car Steph est toujours aussi passionné et excité quand il manie la balle orange. Après la défaite de Warriors face aux Knicks cette nuit, Curry a lancé : « Si on a des trucs à jouer, alors on jouera. Donc je me prépare pour revenir. »

The Warriors fear that rushing Stephen Curry back could cause him a major injury, per @anthonyVslater.

“Next season is the last of this Steph Era and I don’t think at all the Warriors want to jeopardize that. They fear that if he’s not quite ready, it could reaggravate.” pic.twitter.com/x4qBhEKjQp

— League Alerts (@LeagueAlerts) March 13, 2026

Tout ce qu’il reste à espérer pour les Warriors (comme pour les fans de basket), c’est un Stephen Curry bouillant… dans un corps sain. Parce que le bonhomme commence sérieusement à nous manquer…