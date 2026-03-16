Evan Fournier a connu un week-end mouvementé ce dimanche. Le Français a été éjecté après s’en être pris à un supporter adverse lors du match de championnat grec entre l’Olympiakos et le Panionios B.C. (victoire 79-71 du Pirée).

C’est au milieu du deuxième quart-temps que la soirée a basculé pour Evan Fournier. Après un gros tir dont Vavane a le secret, il se dirige vers le bord du parquet en pointant du doigt un spectateur assis en courtside. L’ancien joueur du Magic est retenu par ses coéquipiers juste avant de se retrouver face-à-face avec le supporter.

Selon plusieurs médias locaux, l’altercation serait intervenue après plusieurs insultes et doigts d’honneur de ce spectateur envers Fournier. Après une dernière salve d’agressions verbales, le Parisien a fini par péter un câble et aller régler ses comptes avec son détracteur.

Evan Fournier, Panionios taraftarının üzerine yürüdüğü için diskalifiye edildi 👀

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— Euroleague Time (@euroleague_time) March 15, 2026

Après plusieurs minutes d’interruption, Evan Fournier a été expulsé et le supporter a été exclu de la salle.

Pour rappel, Fournier et l’Olympiakos dominent actuellement le championnat grec avec un bilan parfait : 20 victoires pour 0 défaite. Autant dire que sur le parquet tout roule… mais hier soir, les nerfs ont pris le dessus.