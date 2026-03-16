Une semaine plutôt dense chez les Bleus, avec un mélange de très gros cartons, de confirmations et de coups d’arrêt. Victor Wembanyama a une nouvelle fois survoler la mêlée, derrière lui Bilal Coulibaly a signé son record en carrière. On fait le point !

Victor Wembanyama, patron malgré l’alerte

Deux matchs seulement, mais deux énormes rappels de qui est le patron de la bande. D’abord 39 points contre Boston avec 8 tirs du parking, puis un match raté face à Denver à cause d’une douleur à la cheville droite, avant un retour immédiat contre Charlotte avec 32 points, 12 rebonds et 8 passes. Même sur une semaine raccourcie, Wemby a encore mis tout le monde d’accord.

Victor Wembanyama 39 PTS, 11 REB, 3 AST, 2 BLK, 11/20 FG, 8/15 3FG, 77.1% TS vs Boston https://t.co/UJxO5KtCw6 pic.twitter.com/k3tI1z9gNx

— Basketball Performances (@NBAPerformances) March 11, 2026

Bilal Coulibaly, record en carrière et volume qui grimpe

Washington continue de prendre des claques, mais Bilal, lui, a clairement haussé le ton. Le gros morceau, c’est évidemment ce match à 29 points contre Orlando, record personnel à la clé, avec en plus 5 rebonds et 5 passes. Il y a eu du déchet à l’adresse sur l’ensemble, mais aussi plus de responsabilités et un vrai volume offensif.

Bilal Coulibaly 29 PTS, 5 REB, 5 AST, 9/21 FG, 5/11 3FG, 6/6 FT, 61.3% TS vs Magic https://t.co/TwE7z5R8zp pic.twitter.com/VSGs9K1FCJ

— Basketball Performances (@NBAPerformances) March 13, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 17 points à 39,5% au tir, 41,2% du parking, 87,5% aux lancers, 5 rebonds, 4,3 passes, 1 contre, 1 interception.

Meilleur match @ Magic : 29 points, 5 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre.

Moins bon match @ Heat : 10 points, 6 rebonds, 7 passes, 1 interception.

Maxime Raynaud, une semaine mi-figue mi-raisin

Quand il a du temps, il fait encore du bruit. Maxime a commencé sa semaine avec un 18 points, 11 rebonds, puis il a surtout envoyé un très gros 23 points à 11/12 au tir contre les Clippers. Entre les deux, il a aussi eu une sortie beaucoup plus modeste mais utile avec 3 contres, avant de finir par un match à 12 rebonds contre le Jazz. Le rendement reste très propre, et surtout il continue de montrer qu’il faut le prendre au sérieux dès qu’il dépasse le simple rôle de figurant.

Bilan semaine (4 matchs) : 13,3 points à 63,2% au tir, 71,4% aux lancers, 8,3 rebonds, 1,8 passe, 1,3 contre.

Meilleur match @ Clippers : 23 points, 5 rebonds, 2 passes, à 11/12 au tir.

Moins bon match vs Hornets : 4 points, 5 rebonds, 2 passes, 3 contres.

Alexandre Sarr du mauvais côté du poster

La semaine d’Alex Sarr résume assez bien son développement actuel : il peut être monstrueux par séquence, puis beaucoup plus brouillon derrière. Son meilleur moment, c’est ce 28 points à Miami avec 4 tirs de loin dedans. Malheureusement pour lui, sa performance a été complètement éclipsée par le second plus gros carton offensif de l’Histoire : les 83 points de Bam Adebayo.

Bilan semaine (3 matchs) : 16 points à 47,5% au tir, 37,5% de loin, 66,7% aux lancers, 5 rebonds, 2,7 contres, 1,3 interception.

Meilleur match @ Heat : 28 points, 6 rebonds, 1 passe, 2 contres.

Moins bon match @ Celtics : 4 points, 5 rebonds, 2 interceptions, 1 contre.

Rayan Rupert, propre, agressif, efficace

Rayan a profité de ses opportunités avec beaucoup de sérieux. Le point fort, c’est évidemment ce match à 20 points et 8 rebonds à Brooklyn, record en carrière égalé au scoring, avec en bonus 4 tirs du parking et une vraie présence défensive. Derrière, il a enchaîné avec 14 points à Philadelphie puis 13 points et 7 rebonds contre Dallas. Pas la semaine la plus bruyante chez les Français, mais clairement une des plus propres.

Rayan Rupert saisit sa chance à fond à Memphis 🇫🇷

🔹20 points (career-high)

🔹8 rebonds

🔹2 contres

🔹4/8 de loin

Le Frenchie termine meilleur marqueur du match et utilise son envergure pour briller des 2 côtés du terrain

RR était PRÊT pour le défi 😤pic.twitter.com/8TCoEkF1n0

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) March 10, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 15,7 points à 48,5% au tir, 46,7% de loin, 100% aux lancers, 5,7 rebonds, 1 passe, 1 interception, 0,7 contre.

Meilleur match @ Nets : 20 points, 8 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 contres.

Moins bon match @ Sixers : 14 points, 2 rebonds, 1 interception.

Killian Hayes, montée en régime et contrat sécurisé

Semaine en crescendo pour Killian. Il ouvre avec une sortie discrète mais active, notamment 3 interceptions, avant de monter progressivement pour finir sur un vrai carton contre le Jazz : 16 points, 5 rebonds, 8 passes et 2 contres. Le tir extérieur a bien suivi sur la période, et quand ça tombe comme ça, son profil reprend tout de suite une autre épaisseur.

Et pour couronner le tout, Killian a signé un contrat de deux ans avec les Kings, un français de plus dans la Grande ligue !

Killian Hayes drills a trey 👌 pic.twitter.com/GEb9GJ4xqg

— Kings on NBCS (@NBCSKings) March 16, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 11,7 points à 48% au tir, 54,5% du parking, 83,3% aux lancers, 3,7 rebonds, 4,7 passes, 1 interception, 0,7 contre.

Meilleur match vs Jazz : 16 points, 5 rebonds, 8 passes, 2 contres.

Moins bon match vs Memphis : 8 points, 4 rebonds, 4 passes, 3 interceptions.

Rudy Gobert, semaine contrastée

Rudy a connu du très correct, et du beaucoup plus calme. Son meilleur match reste cette sortie à 17 points et 9 rebonds face à Golden State, où il a existé des deux côtés du terrain. Mais sur l’ensemble, la semaine a été plus irrégulière, avec notamment un petit 2 points et 7 rebonds contre Oklahoma City. Rien d’alarmant, juste une période moins marquante que d’autres.

Bilan semaine (4 matchs) : 7,8 points à 55% au tir, 69,2% aux lancers, 8,3 rebonds, 2,5 passes, 0,5 interception, 0,3 contre.

Meilleur match @ Warriors : 17 points, 9 rebonds, 2 passes, 1 interception, 1 contre.

Moins bon match @ Thunder : 2 points, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception.

Zaccharie Risacher, du bon et du plus brouillon

Semaine un peu en montagnes russes pour Zacch’. Il y a eu une belle sortie à 19 points et 9 rebonds contre Brooklyn, avec de l’impact des deux côtés, puis deux matchs beaucoup plus irréguliers, notamment à l’adresse. Le volume global reste correct, mais on est encore sur une semaine qui ressemble aux dernières : un joueur capable d’un gros match puis d’un coup de moins bien dans la foulée.

Twenty seconds of outstanding basketball from Zaccharie Risacher pic.twitter.com/syFdZwyhHV

— Kevin Chouinard (@KLChouinard) March 13, 2026

Bilan semaine (3 matchs) : 10 points à 47,8% au tir, 33,3% du parking, 100% aux lancers, 6 rebonds, 1 passe, 0,7 interception, 0,7 contre.

Meilleur match vs Nets : 19 points, 9 rebonds, 1 passe, 1 interception, 2 contres.

Moins bon match vs Hornets : 4 points, 3 rebonds, 1 interception.

Ousmane Dieng, bien lancé avant le coup d’arrêt

Le début de semaine était franchement intéressant, avec 12 points, 10 rebonds et 4 passes contre Phoenix. Puis la machine s’est enrayée : sortie très courte face à Miami, quittée en cours de route à cause de la maladie, puis absence derrière contre Chicago sur l’injury report. Du coup, difficile de tirer une vraie tendance, si ce n’est que l’élan a été coupé net.

Bilan semaine (3 matchs) : 4 points à 50% au tir, 40% de loin, 3,3 rebonds, 1,3 passe.

Meilleur match vs Suns : 12 points, 10 rebonds, 4 passes, 1 interception.

Moins bon match @ Heat : 0 point en 14 minutes, avant de quitter le match malade.

Moussa Diabaté, toujours utile dans la peinture

Moussa reste dans ce registre qu’on lui connaît bien : activité, rebond, petits détails qui comptent. Sa meilleure sortie de la semaine reste ce match à 7 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre face aux Hawks. Derrière, ce n’est pas toujours très propre offensivement, mais il continue de peser au rebond et dans l’énergie.

Bilan semaine (3 matchs) : 4,3 points à 33,3% au tir, 50% aux lancers, 8 rebonds, 3 passes, 1,3 interception.

Meilleur match @ Hawks : 7 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 1 contre.

Moins bon match vs Hornets : 2 points, 10 rebonds, 2 passes.

Les joueurs plus discrets

Nolan Traoré a tout de même eu son petit moment avec 17 points contre Memphis, avant une fin de semaine plus irrégulière et une soirée passée sur le banc face à Atlanta.

Guerschon Yabusele, lui, a surtout marqué les esprits avec ses 11 points à 3/3 de loin contre les Clippers.

Côté Clippers justement, Nicolas Batum a marqué la semaine en dépassant Kobe Bryant au classement all-time des tirs inscrits du parking en carrière. Une petite ligne d’histoire qui colle bien au personnage et qui témoigne de sa longévité dans la Grande Ligue.

Nicolas Batum dépasse Kobe Bryant !

Le Français vient d’inscrire son 1828e tir à 3-points en NBA et devient le 30e joueur le plus prolifique de l’histoire dans cet exercice juste devant le Black Mamba.

Respect éternel capitiane ! 🫡 pic.twitter.com/g0CsdlY6MS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026

Sidy Cissoko a signé une sortie intéressante à 14 points, 4 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre face au Jazz. Ses autres apparitions ont été plus discrètes.

Les situations particulières

La principale alerte de la semaine côté français, c’est évidemment Victor Wembanyama, forfait contre Denver à cause d’une douleur à la cheville droite, avant un retour dès le match suivant.

Ousmane Dieng, lui, a vu sa semaine coupée par la maladie. Nolan Traoré a aussi connu une rotation moins stable, avec une soirée passée en inactif.