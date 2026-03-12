Il avait égalé Kobe au dernier match, le voilà devant. Nicolas Batum a, cette nuit, dépassé Kobe Bryant au nombre de 3 points inscrits en carrière. Avec ses 1828e et 1829e tirs à 3 points réussis face aux Wolves, Nico rentre dans le top 30 all-time des meilleurs shooteurs longue distance en NBA… rien que ça !

Nicolas Batum n’aura eu besoin que de deux tirs réussis, cette nuit, pour faire son entrée dans le top 30 des meilleurs shooteurs de l’histoire de la NBA. Classement largement dominé par le roi en la matière : Stephen Curry avec 4 233 tirs du parking réussis.

En 17 saisons, notre Nico national aura marqué par son habilité à être régulier derrière la ligne à 3 points.

Nicolas Batum dépasse Kobe Bryant !

Le Français vient d’inscrire son 1828e tir à 3-points en NBA et devient le 30e joueur le plus prolifique de l’histoire dans cet exercice juste devant le Black Mamba.

Respect éternel capitiane ! 🫡 pic.twitter.com/g0CsdlY6MS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026

Dans une saison complètement folle aux Clippers, Batum marque un peu plus l’histoire de la NBA et du sport français (car il est évidemment le seul français dans ce classement pour l’instant). Prochaine étape pour Batman : il ne lui manque qu’un shoot pour déjà avancer dans la hiérarchie et dépasser Chauncey Billups (1830), un peu plus pour rattraper Wesley Matthews (1845) et Chris Paul (1870).