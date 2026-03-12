Les New Orleans Pelicans viennent de remporter sept de leurs dix derniers matchs ! Oui, oui, vous avez bien lu. Cela coïncide avec le retour en forme de Dejounte Murray, encore hauteur de 27 points et d’une action de zinzin hier face aux Raptors.

Avec une nouvelle victoire, hier soir, face à des Raptors à la lutte pour le top 6 à l’Est, les Pelicans continuent sur leur lancée du mois de mars. On les pensait prêt à finir la saison dans l’oubli et la médiocrité mais que nenni !

Et si les Pels se remettent à jouer au basket et à gagner des matchs c’est pour une bonne raison : ils n’auront pas de pick à la prochaine draft. Pour être plus précis, ils ont échangé leur pick de draft 2026, l’année dernière, contre Derik Queen. Et ce pick du premier tour appartient désormais aux Hawks d’Atlanta.

Eh mais Joe Dumars non c’est trop 😭😭😭

Les Hawks croyaient même pas à l’échange avec les Pels le soir de la Draft (Pick 13 d’Atlanta contre Pick 23 de NOLA + premier tour non protégé de 2026).

ils ont dû appeler Dumars pour vérifier carrément, à ce niveau là les fans des… https://t.co/GlYCOBWOA1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2025

En somme, les Pels ont tout intérêt à vouloir gagner des matchs pour ne pas laisser un top 10 de la prochaine draft, qui plus est monstrueuse, à une autre franchise. Déjà qu’on a pas de bol quand on est fan des Pels, mais si en plus les loustics venaient à choper un first pick pour ensuite le refiler… on serait sur de la loose de luxe !

Dejounte Murray en patron !

Figurez-vous que même à New Orleans il y a des bons joueurs de basket. Alors même si on avait pu imaginer Zion Williamson comme un joueur générationnel capable de renverser la ligue (merci d’être passé), ce n’est autre que Dejounte Murray qui enfile la casquette de franchise-player. Le meneur de 29 ans a encore sorti une grosse performance hier soir (27 points, 6 passes, 5 rebonds), avec en prime un highlight de folie.

Oh Dejounte Murray, c’est insolent ! 😭pic.twitter.com/KlMFqxLHLs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026

Un gros crossover conclu par une chute, un panier, du trashtalking et une embrouille… c’est comme ça qu’on l’aime notre NBA !

On se console comme on peut à la Nouvelle Orléans et c’est donc la course à la onzième place pour les Pels dans cette conférence Ouest (ils vont pas aller chercher le Play-in non plus, faut pas déconner). À voir s’ils s’y tiennent ou si l’appel de la défaite est plus fort que tout !