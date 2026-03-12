Résumé NBA de la nuit : les Nuggets atomisent les Rockets (129-93)
Le 12 mars 2026 à 06:30 par Robin Wolff
Six matchs étaient au programme cette nuit et l’un des chocs, sur le papier, a tourné à la punition. Les Denver Nuggets ont explosé les Houston Rockets pourtant concurrents directs dans la Course à la 3e place de la Conférence Ouest.
Résultats de la nuit :
- Magic – Cavaliers : 128-122 (stats)
- Pelicans – Raptors : 122-111 (stats)
- Jazz – Knicks : 117-134 (stats)
- Nuggets – Rockets : 129-93 (stats)
- Kings – Hornets : 109-117 (stats)
- Clippers – Wolves : 153-128 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Cinquième victoire consécutive pour Orlando et celle-ci, au finish, fait beaucoup de bien. Desmond Bane a été énorme avec 35 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et le shoot de la gagne.
- Les Pelicans n’ont pas leur pick de Draft et ça se voit. Au lieu de tanker, ils enchaînent les victoires, 7 sur les 10 derniers matchs. Défaite douloureuse pour les Raptors qui sortent du Top 6 à l’Est.
- Les Knicks ont été menés près de trois quarts-temps par un Jazz en feu derrière la ligne à 3-points. Mais portés par un très bon Jordan Clarkson en sortie de banc (27 points), les hommes de Mike Brown sont parvenus à faire la différence.
- Le choc annoncé entre les Nuggets et les Rockets a tourné court. Au milieu du troisième quart-temps, le suspense s’était déjà envolé. 16 points, 12 rebonds, 13 passes décisives et 5 interceptions pour Nikola Jokic.
- Les Kings restaient sur deux victoires consécutives, mais la série ne pouvait pas durer. Les Hornets sont plus sérieux en 2026 et l’ont prouvé derrière le duo LaMelo Ball – Kon Knueppel auteurs, respectivement, de 30 et 24 points. Bon match, néanmoins, de Killian Hayes, titulaire avec Sacramento.
- Les Los Angeles Clippers ont dominé de la tête et des épaules les Minnesota Timberwolves derrière un Kawhi Leonard inconscient. 45 points à 15/20 au tir en 31 minutes de jeu…
Le highlight de la nuit :
Oh pétard, Donovan Mitchell a volé les chevilles de Noah Penda ! 😱 pic.twitter.com/EgbIk2fqpO
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h: Pistons – Sixers
- 0h : Pacers – Suns
- 0h : Magic – Wizards
- 0h30 : Hawks – Nets
- 0h30 : Heat – Bucks
- 1h : Grizzlies – Mavericks
- 2h : Spurs – Nuggets
- 2h30 : Thunder – Celtics
- 3h30 : Lakers – Bulls