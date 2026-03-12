Résumé NBA de la nuit : les Nuggets atomisent les Rockets (129-93)

Six matchs étaient au programme cette nuit et l’un des chocs, sur le papier, a tourné à la punition. Les Denver Nuggets ont explosé les Houston Rockets pourtant concurrents directs dans la Course à la 3e place de la Conférence Ouest.

Résultats de la nuit :

Magic – Cavaliers : 128-122 (stats)

– Cavaliers : 128-122 (stats) Pelicans – Raptors : 122-111 (stats)

– Raptors : 122-111 (stats) Jazz – Knicks : 117-134 (stats)

: 117-134 (stats) Nuggets – Rockets : 129-93 (stats)

– Rockets : 129-93 (stats) Kings – Hornets : 109-117 (stats)

: 109-117 (stats) Clippers – Wolves : 153-128 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Cinquième victoire consécutive pour Orlando et celle-ci, au finish, fait beaucoup de bien. Desmond Bane a été énorme avec 35 points, 6 rebonds, 6 passes décisives et le shoot de la gagne.

Les Pelicans n’ont pas leur pick de Draft et ça se voit. Au lieu de tanker, ils enchaînent les victoires, 7 sur les 10 derniers matchs. Défaite douloureuse pour les Raptors qui sortent du Top 6 à l’Est.

Les Knicks ont été menés près de trois quarts-temps par un Jazz en feu derrière la ligne à 3-points. Mais portés par un très bon Jordan Clarkson en sortie de banc (27 points), les hommes de Mike Brown sont parvenus à faire la différence.

Le choc annoncé entre les Nuggets et les Rockets a tourné court. Au milieu du troisième quart-temps, le suspense s’était déjà envolé. 16 points, 12 rebonds, 13 passes décisives et 5 interceptions pour Nikola Jokic.

Les Kings restaient sur deux victoires consécutives, mais la série ne pouvait pas durer. Les Hornets sont plus sérieux en 2026 et l’ont prouvé derrière le duo LaMelo Ball – Kon Knueppel auteurs, respectivement, de 30 et 24 points. Bon match, néanmoins, de Killian Hayes, titulaire avec Sacramento.

Les Los Angeles Clippers ont dominé de la tête et des épaules les Minnesota Timberwolves derrière un Kawhi Leonard inconscient. 45 points à 15/20 au tir en 31 minutes de jeu…

Le highlight de la nuit :

Oh pétard, Donovan Mitchell a volé les chevilles de Noah Penda ! 😱 pic.twitter.com/EgbIk2fqpO

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026

Les classements NBA :

