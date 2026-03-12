La nuit des Français en NBA : season-high pour Killian Hayes (11 points) !

Huit Français ont joué en NBA cette nuit et le meilleur d’entre-eux a sans doute été Killian Hayes. Le meneur de jeu était titulaire avec les Sacramento Kings et a marqué 11 points, son meilleur total cette saison.

Résultats de la nuit :

Magic – Cavaliers : 128-122 (stats)

– Cavaliers : 128-122 (stats) Pelicans – Raptors : 122-111 (stats)

– Raptors : 122-111 (stats) Jazz – Knicks : 117-134 (stats)

: 117-134 (stats) Nuggets – Rockets : 129-93 (stats)

– Rockets : 129-93 (stats) Kings – Hornets : 109-117 (stats)

: 109-117 (stats) Clippers – Wolves : 153-128 (stats)

Noah Penda

Le pauvre ailier du Magic ne va pas garder un bon souvenir de ce match malgré la victoire tant le crossover de Donovan Mitchell sur lui tourne sur les réseaux sociaux. Il a néanmoins contribué au succès des siens avec 4 points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 11 minutes à 2/4 au tir dont 0/2 de loin.

Mohamed Diawara

L’ailier des New York Knicks a été très impactant face au Utah Jazz, malgré une certaine maladresse. 10 points en 15 minutes, accompagnés d’un rebond et d’une passe décisive. 4/12 au tir dont 2/6 de loin néanmoins.

give me some MO‼️ pic.twitter.com/5xnwsM7DLi

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 12, 2026

Pacôme Dadiet

Deux minutes sur le parquet pour un rebond et deux tirs à 3-points manqués.

Maxime Raynaud

Moussa Diabaté développe une spécialité : faire passer une mauvaise soirée aux pivots français en face de lui. Après Victor Wembanyama, c’est Maxime Raynaud qui a souffert malgré sa très bonne dynamique récente. 4 points, 5 rebonds , 3 contres et 2 passes décisives à 1/3 au tir et 2/2 aux lancers. On l’a rarement connu aussi peu agressif.

Killian Hayes

Première titularisation cette saison pour le meneur de jeu et season-high à la clé. Il a été le meilleur Français des Kings avec 11 points, 2 rebonds et 2 passes décisives à 5/9 au tir dont 1/3 derrière la ligne à 3-points.

7 points à 3/3 au tir en 4 minutes pour Killian Hayes en ce début de match ! 👀pic.twitter.com/fFStmheKJm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026

Moussa Diabaté

Hyperactif en défense, le pivot des Charlotte Hornets a été moins en vue de l’autre côté du parquet. 2 points, 10 rebonds (dont 6 offensifs), 2 passes décisives et 1 interception à 1/3 au tir.

Nicolas Batum

L’ailier des Los Angeles Clippers a dépassé Kobe Bryant au classement des shooteurs à 3-points les plus prolifiques de l’histoire de la NBA. Contre les Wolves, il a marqué 6 points, à 2/2 au tir (de loin).

Nicolas Batum dépasse Kobe Bryant !

Le Français vient d’inscrire son 1828e tir à 3-points en NBA et devient le 30e joueur le plus prolifique de l’histoire dans cet exercice juste devant le Black Mamba.

Respect éternel capitiane ! 🫡 pic.twitter.com/g0CsdlY6MS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026

Rudy Gobert

Match compliqué pour le pivot des Minnesota Timberwolves comme pour toute son équipe. Il faut dire que quand Kawhi Leonard est à ce niveau… Le Français a compilé 9 points, 5 rebonds et 4 passes décisives à 3/4 au tir et 3/3 aux lancers.

