Kawhi Leonard a explosé les Wolves : 45 points à 15/20 au tir

Ce Clippers – Timberwolves était attendu et n’a pas déçu. La rencontre a rapidement tourné au duel entre deux des meilleurs joueurs au monde et comme souvent en 2026, c’est Kawhi Leonard, auteur de 45 points qui a eu le dernier mot. Victoire des Clippers 153 à 128.

Après la performance exceptionnelle de Bam Adebayo face aux Wizards, beaucoup de tatillons ont pointé du doigt l’adresse du pivot du Miami Heat, le fait qu’il avait « forcé » pour dépasser les mythiques 81 points de Kobe Bryant. Une chose est certaine, ils ne pourront pas en dire autant de Kawhi Leonard, cette nuit, face aux Minnesota Timberwolves.

L’ailier des Los Angeles Clippers est un cyborg en 2026 et ce mercredi soir, il a livré une des performances les plus propres de sa saison… c’est dire. En 31 minutes, il a écœuré ses adversaires avec 45 points, 5 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions à 15/20 au tir dont 6/9 de loin et 9/10 aux lancers-francs. Sa deuxième plus belle marque au scoring en carrière.

Kawhi Leonard marche définitivement sur l’eau en 2026. Le 🤖 vient de détruire les Wolves :

🔹45 points (en 31 minutes)

🔹15/20 au tir (6/9 de loin)

🔹5 rebonds

🔹5 passes décisives

🔹9/10 aux lancers

Deuxième meilleure performance au scoring de sa carrière ! 👏 pic.twitter.com/keDZnekGzY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 12, 2026

Kawhi Leonard a maintenu un rythme constant tout au long de la rencontre et n’a tout simplement jamais pu être stoppé par la défense, pourtant sérieuse de Minneapolis. 18 points à la fin du premier quart-temps, 28 lors du retour aux vestiaires, 39, douze minutes plus tard et enfin 45 au coup de sifflet final. Le nombre aurait pu grimper encore un peu plus si les Clippers n’avaient pas fait la différence collectivement entre le troisième et le début du dernier acte. Le cyborg est sorti à 7 minutes de la fin.

Pourtant, en face, Anthony Edwards n’a pas à rougir de sa performance. L’arrière a compilé 36 points, 2 rebonds, 5 passes décisives et 1 interception à 11/17 au tir dont 3/8 de loin et 11/12 aux lancers.

there goes ANT. 😤 pic.twitter.com/CrB9hHTUjr

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 12, 2026

Mais en 2026, il n’y a rien à faire. Se frotter à Kawhi Leonard est comme jouer à la roulette russe avec une arme automatique, les chances de s’en sortir sont nulles. Personne ne voudra affronter ces Clippers en Playoffs !