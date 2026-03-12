Stephen Curry, sera absent au moins dix jours supplémentaires en raison d’un problème persistant au genou droit. L’annonce a été faite par la franchise californienne, prolongeant une absence déjà longue pour les fans, pour la franchise et surtout pour Steph.

Ce sont les insiders Anthony Slater et Shams Charania (ESPN) qui ont lâché l’information : Stephen Curry manquera, encore et au minimum, cinq matchs de plus. Le meneur des Golden State Warriors va donc atteindre la barre des 20 matchs manqués d’affilée à cause d’un syndrome fémoro-patellaire, une blessure qui provoque douleurs et gonflements autour de la rotule.

Anthony Slater précise quand même qu’il y aurait un peu de lumière au bout du tunnel. Malgré cette absence interminable, des progrès ont été observés ces derniers jours. Le quadruple champion NBA est de retour sur le parquet et devrait intensifier ses séances d’entraînement dans les prochains jours.

En interne, on assure que Curry est ultra motivé à l’idée de revenir avant la fin de la saison régulière pour tenter de sauver la saison et aider Golden State à se qualifier pour les Playoffs.

Team sources have continued to describe Steph Curry as motivated to get back in time to attempt to push the Warriors into the playoffs through the play-in bracket, but this is an “unpredictable” knee issue (his description).

Latest updatehttps://t.co/mChRBBT2DZ

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 11, 2026

« Des sources internes à l’équipe continuent de décrire Stephen Curry comme très motivé à revenir à temps pour tenter de pousser les Golden State Warriors vers les Playoffs en passant par le Play-in. Mais il a lui-même décrit ce problème au genou comme ‘imprévisible' »

Glissade de fin de saison ?

Parce que oui, pendant que leur superstar est à l’infirmerie, les Warriors patinent sévère. L’équipe reste sur trois défaites consécutives, dont une en prolongations face à un Matas Buzelis qui, le temps d’un soir, a cru qu’il portait le numéro 23 des Bulls (41 points le bonhomme).

Bref, les hommes de Steve Kerr affichent désormais un bilan de 32 victoires pour 33 défaites, ce qui les place à la neuvième position de la Conférence Ouest, derrière les Los Angeles Clippers.

Matas Buzelis tonight vs. Warriors:

16/28 FG

4/5 FT

5 3PM

41 PTS (career-high)

22 PTS in the paint

6 REB

Ethical scoring performance from Buzi in the bay pic.twitter.com/YfrRld0K7h

— Bulls on CHSN (@CHSN_Bulls) March 11, 2026

Et ça ne sent pas très bon la remontada pour la franchise de San Francisco étant donné que les Clippers vont affronter six équipes qui tankent bien comme il faut lors de leurs neuf prochains matchs, une autoroute potentielle vers la huitième place. De leur côté, les Warriors vont, eux, devoir partir au combat sans leur chef face aux Timberwolves, aux Knicks, aux Celtics et aux Pistons… sympa la semaine de taf !

Attention donc à ne pas savonner trop fort le toboggan chers amis des Warriors parce que ça pourrait bien glisser jusqu’à la dixième place tout ça. Courage à tous les fans de Golden State, en tout cas.