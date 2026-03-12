Victor Wembanyama incertain face aux Nuggets ce soir

Alors que Victor Wembanyama enchaînait les performances de MVP, et vient d’être élu joueur du mois et joueur de la semaine, Jared Weiss (The Athletic) nous apprend que le français est incertain pour le match face aux Nuggets à cause d’une douleur à la cheville droite.

L’insider Jared Weiss, qui couvre les Spurs pour The Athletic, a annoncé que Victor Wembanyama était « questionnable » pour la rencontre de cette nuit face à Denver. En cause : une douleur à la cheville droite. Alors Wemby va-t-il être mis au repos, par précaution, le temps d’une rencontre ? Ce qui, honnêtement, ne pourrait pas lui faire de mal… ou peut-être est-ce là une manière de préserver le joueur d’une blessure réelle.

Victor Wembanyama is questionable for tomorrow's matchup against the Denver Nuggets with right ankle soreness. Harrison Barnes is also questionable to return from a left ankle impingement that has held him out for the past week.

On rappelle qu’il y a deux jours, Wemby et les Spurs avaient dominé les Celtics 125-116 grâce à 39 points et 11 rebonds de l’Alien.

Quelle marge pour les trophées individuels ?

Pour rappel, afin d’être éligible aux trophées de fin de saison, il faut jouer minimum 65 matchs. Wemby étant dans la course pour plus d’un trophée, ce serait très frustrant de le voir échouer pour presque rien.

Victor Wembanyama discussed his candidacy for MVP and possibly becoming the next face of the NBA.

Wemby on possibly being the next face of the NBA: "I think this is something that will get answered on its own. It's not something that you can really force or manufacture in a way…

« Je sais que je suis dans le débat pour le MVP. Bien sûr, c’est l’un de mes objectifs. Je pense que l’argument principal pour cela reste le succès de l’équipe. C’est toujours la première chose. Mais je suis aussi conscient que je dois appuyer un peu sur l’accélérateur lors des derniers matchs de la saison pour remporter ce trophée. »

Les Spurs aujourd’hui ont joué 65 matchs, ils leur en reste donc 17 avant la fin de la saison régulière. Wemby, lui, en a joué 51.

Sur les 17 matchs restants il devra donc en jouer 14 pour pouvoir être éligible. En clair, si Victor ne joue pas ce soir, il n’aura plus que deux jokers avant de voir ses ambitions de MVP, DPOY ou autre… s’envoler !