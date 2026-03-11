Victor Wembanyama dominant face aux Celtics : 39 points, victoire des Spurs ! (125-116)

Une soirée attendue face à un cador de l’Est, pour les Spurs et Victor Wembanyama. À la fin ? Test passé avec brio par l’Alien et sa troupe. Wemby aligne 39 points, 11 rebonds et surtout 8/15 à 3-points face aux Celtics. Un match qui a basculé sur l’exclusion de Jaylen Brown avant la mi-temps, qui a pété les plombs sur le corps arbitral.

On a d’abord eu du mal avec ces Spurs, contre des Celtics très bien en place, déroulant un jeu bien léché, magistralement exécuté. Derrick White enfile les 3-points, Jaylen Brown s’amuse de la taille de Victor Wembanyama pour s’offrir de jolis highlights.

👽 VICTOR WEMBANYAMA VS. CELTICS :

🔸39 POINTS

🔸11 rebonds

🔸3 passes, 2 contres, 1 interception

🔸11/20 au tir, 8/15 à 3-points (!), 9/12 LF

Deuxième mi-temps absolument remarquable pour l'Alien, qui a été très adroit de loin malgré un début de match un peu compliqué ! 🇫🇷🔥



San Antonio reste au contact au niveau du score, mais avec une physionomie de jeu bien moins jolie. Des 1 contre 1, du jeu qui peine à s’installer face à la défense efficace sur les lignes de passe proposée par Boston.

Victor Wembanyama, comme si cela n’était pas suffisant, se mange un gros coup de bras de Sam Hauser au visage et doit sortir après à peine cinq minutes de jeu. Sonné, il ne revient qu’au deuxième quart-temps. Mais pour de bon, et pour tabasser ses adversaires.

Victor Wembanyama n’a joué que 5 minutes dans le premier quart-temps.

Un gros coup dans le visage reçu en début de match l’a pas mal sonné.

Il vient de revenir sur le terrain pour le début du 2e 👽





Enfin, ça, c’est aussi parce que les Celtics ont subi un sacré revers avant la mi-temps. Jaylen Brown expulsé après avoir complètement vrillé suite à une décision arbitrale pourtant loin d’être illogique. Très surprenant de la part d’un type aussi chevronné, avec autant de bouteille. Quoi qu’il en soit, le mal est fait puisqu’il était le catalyseur de Beantown.

L’action initiale, qui a valu l’exclusion de Jaylen Brown pour deux fautes techniques.





En deuxième mi-temps, Victor déploie vraiment son jeu et se met à sacrément dominer. Surtout à 3-points, puisqu’il égale son record de tirs réussis derrière l’arc à 3-points (8). Trop fort, trop impactant pour des Celtics qui accusent le coup. Nouvelle prestation de calibre MVP pour le Français, et nouvelle victoire pour les Spurs qui sont à 16-1 (!!!) depuis le 1er février !