Résumé NBA de la nuit : les Lakers giflent les Wolves, Bam Adebayo dans la légende

Le 11 mars 2026 à 06:35 par Nicolas Vrignaud

Luka Doncic 16 novembre 2025
Source image : NBA League Pass

Nuit de FOLIE en NBA, avec un match à 83 POINTS de Bam Adebayo !!! On fait le point tout de suite dans le résumé, c’est complètement dingue !

Résultats de la nuit :

  • Sixers – Grizzlies : 139-129 (stats)
  • Heat – Wizards : 150-129 (stats)
  • Hawks – Mavericks : 124-112 (stats)
  • Nets – Pistons : 100-138 (stats)
  • Warriors – Bulls : 124-130 a.p. (stats)
  • Spurs – Celtics : 125-116 (stats)
  • Rockets – Raptors : 113-99 (stats)
  • Bucks – Suns : 114-129 (stats)
  • Blazers – Hornets : 101-103 (stats)
  • Kings – Pacers : 109-114 (stats)
  • Lakers – Wolves : 120-106 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • Privés de Tyrese Maxey pour un moment, les Sixers assurent l’essentiel contre Memphis, grâce notamment aux 30 points de Kelly Oubre Jr.
  • Soirée absolument légendaire à Miami, où Bam Adebayo a inscrit 83 POINTS ! Vous avez bien lu !
  • La NBA a été forcément choquée par cette performance titanesque, qui place Adebayo à la 2e place des plus grands matchs de l’histoire de la ligue !
  • Les Hawks ont pu compter sur les 29 points de Nickeil Alexander-Walker pour s’imposer contre Dallas.
  • Brooklyn prend une saucée contre Detroit, qui venait pour se venger de l’humiliation infligée par les Nets quelques jours plus tôt.
  • Matas Buzelis à 41 points, et les Bulls tapent les Warriors en prolongation, à San Francisco. Force aux fans des Warriors hein.
  • Victor Wembanyama dominant (39 points), et les Spurs signent un joli succès contre Boston !
  • Les Rockets en maîtrise contre Toronto, avoir un Kevin Durant à 29 points aide bien aussi.
  • 52 points en cumulé pour le duo Devin Booker – Jalen Green contre des Bucks un peu désintéressés.
  • Les Pacers s’offrent le Merdico de la soirée contre les Kings, vive le caca.
  • Les Lakers giflent les Wolves à Los Angeles, vraie bonne prestation défensive des Angelinos… ça fait plaisir à voir, et ça devient sérieux comme équipe avec ce niveau d’investissement défensif.

Le highlight de la nuit :

83 📸

(via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/UJQ3ozBkIk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 11, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h30 : Magic – Cavaliers
  • 1h : Pelicans – Rockets
  • 2h : Jazz – Knicks
  • 3h : Nuggets – Rockets
  • 3h : Kings – Hornets
  • 3h30 : Clippers – Wolves
