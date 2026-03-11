Résumé NBA de la nuit : les Lakers giflent les Wolves, Bam Adebayo dans la légende
Le 11 mars 2026 à 06:35 par Nicolas Vrignaud
Nuit de FOLIE en NBA, avec un match à 83 POINTS de Bam Adebayo !!! On fait le point tout de suite dans le résumé, c’est complètement dingue !
Résultats de la nuit :
- Sixers – Grizzlies : 139-129 (stats)
- Heat – Wizards : 150-129 (stats)
- Hawks – Mavericks : 124-112 (stats)
- Nets – Pistons : 100-138 (stats)
- Warriors – Bulls : 124-130 a.p. (stats)
- Spurs – Celtics : 125-116 (stats)
- Rockets – Raptors : 113-99 (stats)
- Bucks – Suns : 114-129 (stats)
- Blazers – Hornets : 101-103 (stats)
- Kings – Pacers : 109-114 (stats)
- Lakers – Wolves : 120-106 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Privés de Tyrese Maxey pour un moment, les Sixers assurent l’essentiel contre Memphis, grâce notamment aux 30 points de Kelly Oubre Jr.
- Soirée absolument légendaire à Miami, où Bam Adebayo a inscrit 83 POINTS ! Vous avez bien lu !
- La NBA a été forcément choquée par cette performance titanesque, qui place Adebayo à la 2e place des plus grands matchs de l’histoire de la ligue !
- Les Hawks ont pu compter sur les 29 points de Nickeil Alexander-Walker pour s’imposer contre Dallas.
- Brooklyn prend une saucée contre Detroit, qui venait pour se venger de l’humiliation infligée par les Nets quelques jours plus tôt.
- Matas Buzelis à 41 points, et les Bulls tapent les Warriors en prolongation, à San Francisco. Force aux fans des Warriors hein.
- Victor Wembanyama dominant (39 points), et les Spurs signent un joli succès contre Boston !
- Les Rockets en maîtrise contre Toronto, avoir un Kevin Durant à 29 points aide bien aussi.
- 52 points en cumulé pour le duo Devin Booker – Jalen Green contre des Bucks un peu désintéressés.
- Les Pacers s’offrent le Merdico de la soirée contre les Kings, vive le caca.
- Les Lakers giflent les Wolves à Los Angeles, vraie bonne prestation défensive des Angelinos… ça fait plaisir à voir, et ça devient sérieux comme équipe avec ce niveau d’investissement défensif.
Le highlight de la nuit :
83 📸
(via @MiamiHEAT) pic.twitter.com/UJQ3ozBkIk
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 11, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h30 : Magic – Cavaliers
- 1h : Pelicans – Rockets
- 2h : Jazz – Knicks
- 3h : Nuggets – Rockets
- 3h : Kings – Hornets
- 3h30 : Clippers – Wolves
