Tyrese Maxey (blessure au doigt) absent minimum 3 semaines…

Oh la tuile… Les Sixers, qui font déjà sans Joel Embiid (abdominaux) vont également devoir jouer la fin de régulière sans Tyrese Maxey. Shams Charania vient d’annoncer que la star de Philadelphie souffre au tendon du petit doigt et manquera au minimum trois semaines. Les espoirs de qualification directe en Playoffs en prennent un coup…

Ça, c’est le genre de nouvelle qui fera grimacer fortement les fans des Sixers au réveil. Tyrese Maxey va manquer au moins trois semaines, date à laquelle il sera réévalué pour une blessure au tendon du petit doigt, survenue samedi lors du match face aux Hawks.

🚨 Énorme tuile pour les Sixers !

Tyrese Maxey manquera finalement minimum trois semaines, soit presque toute la fin de saison régulière.

Avec Joel Embiid également blessé, la place en Playoffs semble s’éloigner un petit peu ! https://t.co/poL3Eo7jtK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

Les Sixers, qui luttent activement pour se garantir une place directe d’accès aux Playoffs (être dans le top 6 de l’Est), voient leurs chances d’y parvenir se réduire considérablement. Maxey est certes le meilleur scoreur du groupe (29 points de moyenne en 61 matchs joués), mais également le principal créateur de jeu balle en main pour l’équipe.

Si Philadelphie n’a « que » le 22e calendrier le plus dur d’ici la fin de saison (en se basant sur les équipes restantes à affronter selon leur classement), des confrontations contre le Heat et les Hornets sont à venir, ainsi que des déplacements chez la plupart des grosses formations de l’Ouest.