Un autre gros mardi en NBA avec pas moins de onze matchs à suivre. Au programme : Victor Wembanyama vs Jason Tatum, pour une potentielle preview des Finales NBA, et un duel décisif entre Lakers et Wolves dans le top 6 à l’Ouest.

Le programme NBA du soir

00h : Sixers – Grizzlies

00h30 : Nets – Pistons

00h30 : Heat – Wizards

00h30 : Hawks – Mavericks

01h : Rockets – Raptors

01h : Bucks – Suns

01h : Spurs – Celtics

03h : Warriors – Bulls

03h : Blazers – Hornets

03h : Kings – Pacers

05h : Lakers – Wolves

L’affiche à ne pas rater : Spurs – Celtics

C’est l’affiche de la soirée ! Les Celtics se déplacent à San Antonio pour le premier affrontement entre Tatum et Wemby depuis plus d’un an. Entre la blessure de l’un et la blessure de l’autre, les deux hommes ne se sont plus rencontré sur un terrain de basket depuis très longtemps. Ce duel des deuxièmes (Spurs deuxièmes à l’Ouest, C’s deuxièmes à l’Est) s’annoncent bouillant au vu de la forme actuelle de Wemby et du retour en puissance de JT.

Tout fraîchement élu joueur de la semaine (en plus du joueur du mois de février), l’Alien français est dans une forme de MVP et pourrait bien avoir envie de frapper fort sur la ligue en tapant des Celtics en pleine bourre. La dernière fois que ces deux équipes s’étaient rencontrées, la rencontre s’était terminée sur le score de 100 à 95 pour les Spurs et Jaylen Brown avait tapé son seum en sortie de match.

Jaylen Brown post-game interview the last time Spurs faced the Celtics:

“I’ll accept the fine at this point. I thought it was some bullshit… I think they’re a good defensive team, but they aint that damn good.”

Can’t wait for tomorrow pic.twitter.com/rZGqWpD6RE

— Spurs Culture (@SpursCulture) March 10, 2026

Un point sur les blessés : côté Spurs, Harrison Barnes est toujours « out » à cause de sa cheville. Coté Celtics, Nikola Vucevic vient de se faire opérer du doigt et sera réévalué dans 3 à 4 semaines, alors que Payton Pritchard est « questionnable ».

Un rapide mot sur la rencontre opposant les Wolves et les Lakers : ce match est crucial à l’Ouest. Les Lakers (cinquièmes) sont à un petit match des Wolves (troisièmes) et n’ont qu’un demi-match d’avance sur les Nuggets. Cette rencontre est donc d’une importance capitale dans ce classement complètement délirant (une seule victoire sépare le troisième du sixième).

En plus de cet enjeu, tout le monde devrait, normalement, être présent. Et avec la blinde de talent présent dans ces deux équipes, il y a de quoi faire rêver. Seul LeBron James est listé comme « questionnable » pour ce soir.

Les Français en lice

Victor Wembanyama face à Jayson Tatum et les C’s.

face à Jayson Tatum et les C’s. Rayan Rupert avec les Grizzlies.

avec les Grizzlies. Nolan Traoré avec les Nets.

avec les Nets. Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr face au Heat.

et Alexandre Sarr face au Heat. Zaccharie Risacher face à Cooper Flagg et les Mavs.

face à Cooper Flagg et les Mavs. Guerschon Yabusele avec les Bulls.

avec les Bulls. Sidy Cissoko (Blazers) affrontera les Hornets de Moussa Diabaté .

(Blazers) affrontera les Hornets de . Rudy Gobert et Joan Beringer avec les Wolves.

et avec les Wolves. Ousmane Dieng avec les Bucks.

avec les Bucks. Maxime Raynaud et Killian Hayes (Kings) face aux Pacers.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici