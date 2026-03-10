TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Bataille à l’Ouest : quel outsider est le plus dangereux ? Apéro TrashTalk

Le 10 mars 2026 à 19:05 par Robin Wolff

La fin de saison approche et les classements commencent à être consultés avec beaucoup d’attention pour savoir qui pourrait jouer contre qui en Playoffs. Aujourd’hui, Alex et Simon font le point dans la Conférence Ouest !

Entre Minnesota, 3e, et Denver, 6e, il y a moins de deux matchs d’écart au classement. Tout peut encore bouger jusqu’à la fin de saison. Derrière Phoenix reste en embuscade tandis que Golden State et Los Angeles, plus loin, peuvent rêver d’un hold-up en cas de fin de saison canon.

Alex et Simon ont étudié les calendriers de chaque équipe pour voir qui est en pôle position pour finir sur le podium et qui pourrait affronter qui en Playoffs !

