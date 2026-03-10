Invité de l’émission « 95.7 The Game », l’insider Hall of Famer Marc Spears a affirmé qu’une association Stephen Curry et Giannis Antetokounmpo était possible. Mieux encore, Spears a aussi évoqué une arrivée de LeBron James aux Golden State Warriors !

La dernière sortie du journaliste sportif, insider NBA pour ESPN et Hall Of Famer 2023, Marc Spears, a de quoi faire parler. Déjà parce que le gars est crédible (c’est pas Michel du PMU d’à côté qui l’a dit), et puis surtout à cause des noms qui sont sortis de sa bouche :

« Il [Stephen Curry, ndlr] veut encore jouer cette saison. Il veut jouer en playoffs. Est-ce qu’il a des ambitions de titre ? Je pense qu’il est réaliste à ce sujet. Il m’a mentionné que Jimmy Butler ne sera pas là, mais il doit évidemment apprécier Brandin Podziemski, Gui Santos et certains des autres jeunes de l’équipe comme Moses Moody. Peut-être que pour lui, il est important de leur offrir de l’expérience en Playoffs, parce que je pense qu’il sait que, que ce soit un Giannis Antetokounmpo ou un LeBron James, il y aura quelqu’un l’été prochain qui viendra le rejoindre — le rejoindre lui, Jimmy et Draymond Green, s’il est toujours là. Rappelons-nous : ce sont les Golden State Warriors. Ils ont une marque forte, ils peuvent rapidement corriger le tir et ajouter du talent. Mais l’option la moins chère reste les jeunes joueurs : si tu leur donnes cette bonne expérience, comme celle qu’ils sont en train d’acquérir maintenant, cela aidera la franchise sur le long terme et leur fera économiser de l’argent pour recruter quelqu’un de plus important dans le processus. »

“He knows whether it’s a Giannis, whether it’s a LeBron James, there’s going to be somebody next summer that’s going to join him, join Jimmy, join Draymond, assuming he’s still there”

Alors, oui, Marc Spears sait peut-être très bien quoi dire pour faire parler aussi… Mais difficile de ne pas s’enflammer en entendant ça ? Et puis le journaliste ESPN n’est pas là pour faire monter les enchères… c’est pas son métier. S’il a parlé à Steph ou à quelqu’un d’autre, cette info pourrait relever de la « dinguerie » au sens premier du terme.

Contractuellement possible ?

Pour rappel, à l’été 2026, les Warriors verront le contrat de Kristaps Porzingis expirer (30 millions). Et le seul nom cité dans des rumeurs depuis des semaines à San Francisco ayant un gros contrat s’appelle… Draymond Green. Et si Dédé s’en va cet été, ce sont 27 millions supplémentaires qui disparaissent de la grille salariale de Golden State.

Alors, oui, ce n’est pas aussi simple que cela, mais une dernière année à 55 ou 60 millions pour LeBron, ça se tente, non ? Ça vaut au moins un petit coup de fil à Rich Paul (agent de LeBron). Et puis vu l’apport actuel de Porzi, perdre ces deux mecs et ajouter un gars de la trempe des joueurs cités c’est rentable, non ?

Bref, rien n’est officiel mais les fans des Warriors ont le droit de rêver en se demandant à quoi ressemblerait et jusqu’où irait une équipe composée d’un big 3 autour de Stephen Curry, Jimmy Butler et d’un LeBron James ou Giannis Antetokounmpo !

Source texte : Marc Spears / 95.7 The Game