Récemment élu Joueur et Défenseur du mois en NBA, Victor Wembanyama vient d’ajouter une nouvelle récompense à sa collection. L’Alien a en effet été élu Joueur de la Semaine ce lundi (en compagnie de Tyler Herro pour la Conférence Est).

Ce n’est pas une surprise. Au contraire, c’est une confirmation.

Après la folle semaine de Victor Wembanyama avec les Spurs, qui ont remporté quatre matchs sur quatre sous l’impulsion des performances XXL du Français, la NBA a logiquement honoré Wemby pour l’ensemble de son œuvre.

🇫🇷👽 Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest ! 🔥🔥🔥🔥 https://t.co/JGb7kzPdUl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 9, 2026

Les perfs de Victor Wembanyama cette semaine

vs Sixers : 10 points, 8 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 6 contres

10 points, 8 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 6 contres vs Pistons : 38 points, 16 rebonds, 3 passes, 5 contres

38 points, 16 rebonds, 3 passes, 5 contres vs Clippers : 27 points, 10 rebonds, 4 contres

: 27 points, 10 rebonds, 4 contres vs Rockets : 29 points, 8 rebonds, 2 interceptions, 4 contres

Moyennes : 26 points, 10,5 rebonds, 4,8 contres, 1,5 interception, 55,6% au tir dont 44% à 3-points et 82% aux lancers-francs.

Plus que les chiffres, c’est la manière qui a marqué les esprits. Une victoire de 40 points à Philadelphie, un duel au sommet remporté contre Detroit, un énorme come-back de 25 unités sur Los Angeles, et puis une démonstration dans le derby texan face à Houston hier. Et à chaque fois, Wemby était au centre des débats.

Ça va être fou quand les Spurs vont être champions NBA dans trois mois https://t.co/bAWxecerwc

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 7, 2026

Avec ses performances actuelles et l’exceptionnelle série des Spurs (15 victoires en 16 matchs), Victor Wembanyama semble plus que jamais en course pour une autre récompense, encore plus prestigieuse : le MVP.

À lire également :