Inarrêtable avec les Spurs, Victor Wembanyama élu Joueur de la Semaine en NBA !
Le 09 mars 2026 à 20:31 par Nicolas Meichel
Récemment élu Joueur et Défenseur du mois en NBA, Victor Wembanyama vient d’ajouter une nouvelle récompense à sa collection. L’Alien a en effet été élu Joueur de la Semaine ce lundi (en compagnie de Tyler Herro pour la Conférence Est).
Ce n’est pas une surprise. Au contraire, c’est une confirmation.
Après la folle semaine de Victor Wembanyama avec les Spurs, qui ont remporté quatre matchs sur quatre sous l’impulsion des performances XXL du Français, la NBA a logiquement honoré Wemby pour l’ensemble de son œuvre.
🇫🇷👽 Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest ! 🔥🔥🔥🔥 https://t.co/JGb7kzPdUl
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 9, 2026
Les perfs de Victor Wembanyama cette semaine
- vs Sixers : 10 points, 8 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 6 contres
- vs Pistons : 38 points, 16 rebonds, 3 passes, 5 contres
- vs Clippers : 27 points, 10 rebonds, 4 contres
- vs Rockets : 29 points, 8 rebonds, 2 interceptions, 4 contres
Moyennes : 26 points, 10,5 rebonds, 4,8 contres, 1,5 interception, 55,6% au tir dont 44% à 3-points et 82% aux lancers-francs.
Plus que les chiffres, c’est la manière qui a marqué les esprits. Une victoire de 40 points à Philadelphie, un duel au sommet remporté contre Detroit, un énorme come-back de 25 unités sur Los Angeles, et puis une démonstration dans le derby texan face à Houston hier. Et à chaque fois, Wemby était au centre des débats.
Ça va être fou quand les Spurs vont être champions NBA dans trois mois https://t.co/bAWxecerwc
— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) March 7, 2026
Avec ses performances actuelles et l’exceptionnelle série des Spurs (15 victoires en 16 matchs), Victor Wembanyama semble plus que jamais en course pour une autre récompense, encore plus prestigieuse : le MVP.
À lire également :