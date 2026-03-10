Shai Gilgeous-Alexander vient de sortir une performance majuscule au bon moment. Le Canadien a compilé 35 points, 9 rebonds et 15 passes décisives (sans perte de balle) face aux Denver Nuggets et a terminé la rencontre sur un step-back dont il a le secret !

Aaron Gordon a commencé le match face au Thunder pied au plancher avec 19 points en 7 minutes pour donner de l’avance aux siens. Mais l’ailier-fort a rapidement laissé sa place dans la lumière aux deux derniers MVP’s de la Ligue, Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic, qui ont offert un magnifique show.

Mais comme lors de la saison dernière, à la fin, c’est le Canadien qui l’emporte. Dans un deuxième quart-temps décisif (remporté 29 à 20), SGA s’est mis en route et n’a jamais décéléré par la suite laissant Christian Braun sans solution. 35 points, 9 rebonds, 15 passes décisives, 1 interception et 1 contre à 14/21 au tir, 3/7 de loin et 4/4 aux lancers.

Shai Gilgeous-Alexander a remporté la bataille des MVP’S !

35 points, 9 rebonds, 15 passes décisives (sans aucune perte de balle) et un game-winner pour répondre au 32/14/13 du Serbe. 👏

Les deux meilleurs joueurs du monde ? 👀 pic.twitter.com/2K7hzMxPwm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

Surtout, en fin de match, c’est lui qui a fait la différence avec un step-back dont il a le secret !

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER A TERMINÉ LES NUGGETS ! 🔥pic.twitter.com/IRYiYUtotj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

Shai Gilgeous-Alexander est rentré dans l’histoire cette nuit en égalant un record de Wilt Chamberlain vieux de 1963. Ce lundi, il a réalisé son 126e match consécutif à plus de 20 points et aura l’occasion de s’emparer seul de la tête de ce classement jeudi soir face aux Celtics. En conférence de presse, il a exprimé une certaine fierté :

« Honnêtement, j’essaie de ne pas trop y penser, surtout pendant la saison. Il se passe tellement de choses… Mais pouvoir être dans des discussions avec un gars comme lui (Wilt Chamberlain), c’est exceptionnel. C’est fou de penser à où j’en étais il y a dix ans et où j’en suis aujourd’hui. On travaille dur. On fait confiance au processus. On garde espoir et de grandes choses peuvent se produire. »

Shai Gilgeous-Alexander égale Wilt Chamberlain ! 🚨

Avec 126 matchs consécutifs à plus de 20 points en NBA, il est maintenant co-recordman d’un record dingue.

Le Canadien a l’occasion de dépasser cette marque jeudi soir, face aux Celtics ! 🙌 pic.twitter.com/FcuIkQZ0gt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

L’arrière a complètement éclipsé la nouvelle très belle performance de Nikola Jokic auteur d’un triple-double signature : 32 points, 14 rebonds, 13 passes décisives et 1 contre à 12/19 au tir, 3/6 de loin et 5/6 aux lancers.