C’est le grand événement de la nuit ! Shai Gilgeous-Alexander a réussi un 126e match consécutif à plus de 20 points et a ainsi égalé le record de Wilt Chamberlain datant de 1963. Le Canadien est un des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA.

Cavaliers – Sixers : 115-101 (stats)

– Sixers : 115-101 (stats) Nets – Grizzlies : 126-115 (stats)

– Grizzlies : 126-115 (stats) Thunder – Nuggets : 129-126 (stats)

– Nuggets : 129-126 (stats) Jazz – Warriors : 119-116 (stats)

– Warriors : 119-116 (stats) Clippers – Knicks : 126-118 (stats)

Belle performance collective des Cavs menés par James Harden et Keon Ellis pour dominer des Sixers privés de Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe et Joel Embiid.

Les Grizzlies également avaient beaucoup d’absents. Malchance pour les Nets qui ont dû s’imposer derrière un nouveau très bon match de Nolan Traoré (17 points et 4 passes décisives à 6/9 au tir).

Shai Gilgeous-Alexander a égalé le record du nombre de matchs consécutifs à plus de 20 points en NBA détenu par Wilt Chamberlain depuis 1963 en dévorant les Nuggets. 35 points, 9 rebonds, 15 passes décisives et le game-winner.

Sans Stephen Curry, tout est compliqué pour les Warriors battus par un Jazz dont la moitié des joueurs de la rotation, cette nuit, étaient inconnus des fans.

Kawhi Leonard et Darius Garland ont réalisé un joli match face aux Knicks. Les Clippers ont un bilan à l’équilibre pour la première fois de la saison !

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER A TERMINÉ LES NUGGETS ! 🔥pic.twitter.com/IRYiYUtotj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

