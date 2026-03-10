TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Résumé NBA de la nuit : Shai Gilgeous-Alexander égale le record de Wilt Chamberlain !

Le 10 mars 2026 à 07:30 par Robin Wolff

Shai Gilgeous-Alexander Thunder 18 mai 2025
Source image : YouTube

C’est le grand événement de la nuit ! Shai Gilgeous-Alexander a réussi un 126e match consécutif à plus de 20 points et a ainsi égalé le record de Wilt Chamberlain datant de 1963. Le Canadien est un des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA.

Les résultats de la nuit :

  • Cavaliers – Sixers : 115-101 (stats)
  • Nets – Grizzlies : 126-115 (stats)
  • Thunder – Nuggets : 129-126 (stats)
  • Jazz – Warriors : 119-116 (stats)
  • Clippers – Knicks : 126-118 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Le highlight de la nuit :

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER A TERMINÉ LES NUGGETS ! 🔥pic.twitter.com/IRYiYUtotj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 0h : Sixers – Grizzlies
  • 0h30 : Nets – Pistons
  • 0h30 : Heat – Wizards
  • 0h30 : Hawks – Mavs
  • 1h : Rockets – Raptors
  • 1h : Bucks – Suns
  • 1h : Spurs -Celtics
  • 3h : Warriors – Bulls
  • 3h : Blazers – Hornets
  • 3h : Kings – Pacers
  • 4h : Lakers – Wolves
