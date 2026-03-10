Résumé NBA de la nuit : Shai Gilgeous-Alexander égale le record de Wilt Chamberlain !
Le 10 mars 2026 à 07:30 par Robin Wolff
C’est le grand événement de la nuit ! Shai Gilgeous-Alexander a réussi un 126e match consécutif à plus de 20 points et a ainsi égalé le record de Wilt Chamberlain datant de 1963. Le Canadien est un des meilleurs scoreurs de l’histoire de la NBA.
Les résultats de la nuit :
- Cavaliers – Sixers : 115-101 (stats)
- Nets – Grizzlies : 126-115 (stats)
- Thunder – Nuggets : 129-126 (stats)
- Jazz – Warriors : 119-116 (stats)
- Clippers – Knicks : 126-118 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- Belle performance collective des Cavs menés par James Harden et Keon Ellis pour dominer des Sixers privés de Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe et Joel Embiid.
- Les Grizzlies également avaient beaucoup d’absents. Malchance pour les Nets qui ont dû s’imposer derrière un nouveau très bon match de Nolan Traoré (17 points et 4 passes décisives à 6/9 au tir).
- Shai Gilgeous-Alexander a égalé le record du nombre de matchs consécutifs à plus de 20 points en NBA détenu par Wilt Chamberlain depuis 1963 en dévorant les Nuggets. 35 points, 9 rebonds, 15 passes décisives et le game-winner.
- Sans Stephen Curry, tout est compliqué pour les Warriors battus par un Jazz dont la moitié des joueurs de la rotation, cette nuit, étaient inconnus des fans.
- Kawhi Leonard et Darius Garland ont réalisé un joli match face aux Knicks. Les Clippers ont un bilan à l’équilibre pour la première fois de la saison !
Le highlight de la nuit :
SHAI GILGEOUS-ALEXANDER A TERMINÉ LES NUGGETS ! 🔥pic.twitter.com/IRYiYUtotj
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026
Les classements NBA :
Les résultats en TTFL :
Le programme de ce soir :
- 0h : Sixers – Grizzlies
- 0h30 : Nets – Pistons
- 0h30 : Heat – Wizards
- 0h30 : Hawks – Mavs
- 1h : Rockets – Raptors
- 1h : Bucks – Suns
- 1h : Spurs -Celtics
- 3h : Warriors – Bulls
- 3h : Blazers – Hornets
- 3h : Kings – Pacers
- 4h : Lakers – Wolves