La nuit des Français en NBA : Nolan Traoré prend toujours plus d’ampleur

Trois Français seulement ont foulé les parquets de NBA cette nuit. Nolan Traoré a été le meilleur d’entre-eux en proposant une très belle performance face aux Memphis Grizzlies. Il est désormais l’organisateur d’attaque des Brooklyn Nets.

Les résultats de la nuit :

Cavaliers – Sixers : 115-101 (stats)

– Sixers : 115-101 (stats) Nets – Grizzlies : 126-115 (stats)

– Grizzlies : 126-115 (stats) Thunder – Nuggets : 129-126 (stats)

– Nuggets : 129-126 (stats) Jazz – Warriors : 119-116 (stats)

– Warriors : 119-116 (stats) Clippers – Knicks : 126-118 (stats)

Nolan Traoré

Le destin du meneur de jeu des Nets est dingue cette saison. D’abord envoyé en G League et peu utilisé par Jordi Fernandez, il est désormais le patron de cette équipe de Brooklyn. Encore plus depuis que Michael Porter Jr fait des allers-retours à l’infirmerie et qu’Egor Demin y restera jusqu’à la fin de la régulière. Nolan Traoré a brillé face aux Grizzlies avec 17 points, 4 passes décisives, 1 rebond et 1 contre à 6/9 au tir, 4/5 de loin et 1/2 aux lancers.

NT had it goin’ from deep 🎯 https://t.co/phGT8TmSzh pic.twitter.com/ZMWonsge5S

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) March 10, 2026

Nicolas Batum

Avec 3 points et 1 interception à 1/4 au tir, l’information principale du match de l’ailier des Los Angeles Clippers est qu’il s’est fait dunker dessus par un autre Français…

Mohamed Diawara

Le chouchou des Knicks n’a pas respecté ses ainés. Il est monté en force sur l’ancien capitaine de l’Équipe de France. Contre Los Angeles, il a compilé 5 points, 4 rebonds et 2 passes décisives à 2/3 au tir dont 1/1 de loin !

Le GROS DUNK de Mo Diawara sur Nicolas Batum ! 🔥 pic.twitter.com/Wkg4nDBwCl

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

Le programme de ce soir :