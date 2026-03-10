Shai Gilgeous-Alexander vient-il de clore la Course au MVP ?

Shai Gilgeous-Alexander vient de réaliser une semaine exceptionnelle en NBA, ponctuée par un duel remporté face à Nikola Jokic. Le Canadien peut-il encore passer à côté d’un deuxième trophée de MVP consécutif ?

Depuis la blessure de Nikola Jokic qui lui a fait manquer la majeure partie du mois de janvier, Shai Gilgeous-Alexander semble avoir pris la tête de la Course au MVP. Les lignes statistiques des deux monstres sont équivalentes, mais le Thunder est plus régulier que les Nuggets et le Canadien a été absent lors de moins de rencontres.

Avec sa blessure aux abdominaux au moment du All-Star Break, cette domination pouvait être remise en question… sauf que depuis son retour, SGA est exceptionnel. Sur ses cinq derniers matchs, il tourne à 30,8 points, 4,8 rebonds et 8,4 passes décisives de moyenne à 52,5% au tir. Surtout, il a été extrêmement clutch avec des daggers inscrits lors des trois dernières sorties du Thunder !

C’est le troisième match consécutif que le Thunder remporte sur un step-back de Shai Gilgeous-Alexander… 😱

La course au MVP semble terminée !pic.twitter.com/3QV0xIRURf

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 10, 2026

C’est bien simple, Shai Gilgeous-Alexander est revenu depuis six matchs (même s’il n’en a disputé que cinq) et son équipe reste sur six victoires consécutives. Clou du spectacle cette nuit avec une rencontre exceptionnelle face aux Nuggets et la victoire face à son grand rival, Nikola Jokic. 35 points, 9 rebonds et 15 passes décisives pour valider un record historique : le nombre de matchs consécutifs à plus de 20 points en NBA. Même ses adversaires du soir n’ont pu que s’incliner en conférence de presse :

« Le nom qu’il a rejoint (en égalant ce record) est Wilt (Chamberlain). Si vous aimez ce sport, vous aimez son histoire… Cela en dit long sur la carrière de Shai (Gilgeous-Alexander). La constance dont il a fait preuve au fil des années. Et le fait que le basket-ball se porte si bien en ce moment… C’est toute la beauté de ce sport et Shai y contribue grandement. » – David Adelman « Les gens ne se rendent pas compte à quel point c’est dur de faire ça. Mettre 20 points lors de 10 matchs consécutifs… Et je ne parle même pas de 120 et quelques (126), c’est spécial. C’est un joueur spécial. » – Nikola Jokic

Nikola Jokic on SGA tying Wilt with 126 consecutive 20-point games

“I don’t know that people know how hard it is to do that. To make 20 pointsin 10 (straight) games, not 120 whatever it is, it’s special. He’s a special player.” pic.twitter.com/YMSWvXGbhj

— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 10, 2026

Une dynamique folle, un facteur clutch qui saute aux yeux, la domination de son rival principal et un record historique… cette nuit de basket-ball risque bien de peser fort au moment du vote pour le titre de MVP. Malgré ses statistiques dingues, Nikola Jokic semble définitivement hors-course du fait de la sixième place actuelle des Nuggets dans la Conférence Ouest, plus de 11 matchs derrière le Thunder.

Shai Gilgeous-Alexander peut-il encore passer à côté du MVP ?

Alors qu’est-ce qui pourrait encore empêcher Shai Gilgeous-Alexander de ne pas soulever le trophée du Most Valuable Player pour la seconde année consécutive ? Peut-être sa santé, de loin le plus gros risque pour son dossier. Il a déjà manqué 11 matchs sur les 66 disputés par OKC cette saison et n’a donc plus le droit que d’être absent six fois lors des 16 derniers. La moindre petite blessure pourrait tout faire basculer.

L’autre facteur à surveiller est le retour en fanfare de Victor Wembanyama. Depuis le début du mois de février, la dynamique des San Antonio Spurs et de leur franchise player impressionne toute la Ligue. Les médias, fans et autres joueurs ne parlent que de lui. Le Français part sûrement de trop loin, mais une fin de saison exceptionnelle de sa part pourrait instaurer un doute dans la tête de certains votants.

Alors non, la course au MVP n’est sans doute pas terminée, mais Shai Gilgeous-Alexander a sans doute éliminé cette nuit son plus grand rival des trois dernières année. Et sauf tremblement de terre, il sera tout de même compliqué de ne pas lui donner la statuette dès lors qu’il aura officiellement atteint les 65 parties cette saison.

Source texte : Clemente Almanza, Anthony Slater