Encore auteur d’une perf’ XXL cette nuit, dans la nouvelle victoire des Spurs contre Houston, Victor Wembanyama n’en finit plus d’impressionner. Plus que ça même, l’Alien fait flipper la concurrence.

Les Spurs sont sur un nuage depuis un mois (15 victoires sur leurs 16 derniers matchs) et tout le monde s’incline devant les performances de Wemby.

Pas une semaine ne passe sans qu’une star de la NBA n’encense Victor, à l’instar de Nikola Jokic et Jaylen Brown (concurrents directs dans la Course au MVP) ces derniers jours.

Jaylen Brown

« Wemby est un problème, un gros problème… Quand je dis que je suis le meilleur two-way player de la Ligue, je ne compte pas Wemby. Wemby ne compte pas. Il n’est même pas humain. Je suis le meilleur humain. »

Nikola Jokic

« Il est en train de changer le basketball. Je suis content de savoir que je prendrai ma retraite avant que Wemby ne domine entièrement la Ligue. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Ce genre de déclaration concernant Victor Wembanyama, on commence à y être habitués. Mais aujourd’hui plus que jamais, Wemby montre sa domination individuelle dans la meilleure ligue du monde, et l’énorme impact qu’il peut avoir sur le succès de son équipe. Meilleure compréhension du jeu, condition physique qui s’améliore, meilleure capacité à répondre face à l’adversité et les défis physiques… Victor ressemble de plus en plus au cheat-code ultime.

Comme un symbole de son ascension, la NBA et ses partenaires TV commencent à pousser pour faire de Wembanyama le nouveau visage de la Ligue. Un statut que Wemby semble prêt à assumer, mais derrière lequel il ne court pas forcément. Victor avait déclaré par le passé que cela devait « se faire naturellement », grâce notamment à ses performances individuelles et le succès collectif.

Au vu des résultats récents, on y va tout droit.

Victor Wembanyama is a specimen we’ve never seen before. 👽 pic.twitter.com/4MKOz2fW8m

— NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) March 8, 2026

From French teenage prodigy to Kia NBA Rookie of the Year, and now one of the league’s brightest shining superstars… Victor Wembanyama’s path has been nothing short of remarkable.

With his meteoric rise fueling wins, the West #2 Spurs seek their 15th victory in the last 16… pic.twitter.com/PqFbW41Oq8

— NBA (@NBA) March 8, 2026