En marge de son énorme duel face à Anthony Edwards cette nuit, Victor Wembanyama a été interrogé sur la responsabilité qui accompagne le statut de « visage de la NBA ». Un statut que beaucoup associent déjà à Wemby pour ses performances sur le terrain et sa maturité.

Être le visage d’une ligue aussi puissante et populaire que la NBA, ça demande beaucoup de choses : être un joueur élite sur le plan individuel, gagner avec son équipe, inspirer la génération qui suit, être irréprochable en dehors du terrain, avoir du charisme et de la personnalité…

Toutes ces cases, Victor Wembanyama semble être en capacité de les cocher. Néanmoins, le phénomène français ne veut surtout pas se perdre dans un rôle.

« Il faut rester soi-même » a déclaré Wemby après le match face aux Wolves. « Si tu veux durer dans cette Ligue, tu ne peux pas jouer un rôle pendant 15 ou 20 ans. Au final, si vous pensez être une bonne personne, restez vous-même. Parfois, les gens vont vous aimer, parfois ils seront énervés. Tant que vous restez vous-même, que vous êtes heureux. On joue au basket, on a la belle vie. »

Une déclaration qui résume bien la perception de Victor sur les discussions incessantes concernant le futur « visage de la NBA » post LeBron/Curry. Au micro de Maxime Aubin (L’Équipe), Wembanyama a même ajouté qu’il ne considérait pas cela comme un débat.

« Ce terme (« visage de la NBA »), je ne l’ai jamais abordé avec des officiels de la NBA ou quoi. Et puis il n’y a pas du tout de compétition si on pense à Anthony Edwards. Il n’y a pas de concurrence à ce niveau-là, on n’y pense pas. Pour moi, ce sont des choses qui doivent se faire naturellement. Comme je l’ai dit tout à l’heure, je veux faire partie de cette Ligue pendant des années et des années donc le but ce n’est pas de jouer un rôle. Je veux partager ma propre personnalité, et les choses qui me tiennent à cœur. »

Bien dit.

« T’es en train de dire que j’ai pas de charisme ?! » 😂😭 https://t.co/HgCJJdcU44

— Maxime Aubin (@MaximeAubin1) January 18, 2026