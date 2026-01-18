NBA Europe : Adam Silver montre son intérêt pour le PSG

Adam Silver continue d’avancer pour la création de son projet NBA Europe, et pour ce faire, multiplie les contacts avec les plus grands clubs du Vieux Continent. On sait que les discussions avec le Real Madrid sont déjà entamées, et que certaines grandes villes comme Londres, Milan, Barcelone ou encore Athènes sont visées par le commish, et Paris pourrait bien s’ajouter à cette liste.

En effet, Adam Silver a reconnu hier à Londres, en marge du second Global Games de la saison entre le Magic et les Grizzlies à l’O2 Arena, qu’il était très intéressé par le PSG pour son nouveau projet de ligue européenne, et que les discussions sont déjà entamées avec le club détenu par Nasser Al-Khelaifi, qui avait déjà confirmé son intérêt pour ce projet à l’époque.

« Ils jouent au plus haut niveau au football, et ils ont le savoir faire pour gérer un club de basket à ce niveau si ça les intéresse. Oui, c’est un club avec qui nous discutons. » – Adam Silver

Des propos confirmés par Mark Tatum, le bras droit du commissionner de la NBA, qui sait aussi que la ville de Paris pourrait représenter un marché non négligeable, comme le succès des derniers Global Games organisés à l’Accor Arena en 2020, 2023, 2024 et 2025 l’indique.

« Paris est un marché sur lequel nous souhaitons absolument être présents. Le PSG a la capacité de construire une culture de marque et une communauté avec son association avec Jordan, marque emblématique du basket-ball. » – Mark Tatum

Le PSG a déjà montré certaines collaborations avec le monde du basket par le biais de son équipe de foot. En Ligue des Champions, le club a déja arboré un maillot frappé du logo de MJ à la place du Swoosh de Nike, et de nombreux joueurs ont déjà été aperçus avec la tunique bleue et rouge, comme Draymond Green, Ben Simmons, Jimmy Butler, LeBron James ou encore Kevin Durant. Ce dernier est même devenu actionnaire minoritaire du club vainqueur de la Ligue des Champions 2025.

Lorsque George Aivazoglou, dirigeant de la NBA en Europe, a été interrogé sur le Paris Basketball, il s’est montré plus évasif.

« Paris est un marché fascinant, il y a de l’intérêt de la part de différents acteurs. Le Paris Basketball a été créé en 2018, a galvanisé l’intérêt des fans et a obtenu de bons résultats. On doit échanger avec chacun de ces acteurs. » – Mark Tatum

Une chose est sûre, ce projet de NBA Europe est bel et bien en marche, et les dirigeants font tout leur possible pour que tout soit en marche à leur date objectif, c’est à dire 2027.

Source texte : Eurohoops