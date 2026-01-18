Le combiné du NBA Sunday : les Bulls et Paolo Banchero pour une cote à 2,06

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 18 janvier 2026, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 6 matchs au programme, dont un sur le fuseau horaire de Châteauroux ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h : Grizzlies (2,40) – Magic (1,60)

1h : Bulls (1,39) – Nets (2,95)

1h : Rockets (1,12) – Pelicans (5,90)

2h : Nuggets (1,76) – Hornets (2,05)

3h : Kings (1,75) – Blazers (2,05)

3h30 : Lakers (1,84) – Raptors (1,94)

Le combiné du NBA Sunday

Les Bulls battent les Nets (sans prolongation) et Paolo Banchero distribue au moins 5 passes décisives (2,06) : après avoir perdu à Brooklyn tout récemment, les Bulls voudront prendre leur revanche à domicile. Bonne nouvelle pour eux : les Nets seront privés de leur meilleur joueur (Michael Porter Jr.) et restent sur huit défaites en dix matchs. De quoi envisager une victoire de Chicago malgré la nouvelle absence probable de Josh Giddey. Avec ça, on mise sur l’altruisme de Paolo Banchero, qui tourne à 5,7 passes de moyenne en 2026 et qui a atteint la barre des 5 assists lors de cinq des sept derniers matchs.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s'écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat