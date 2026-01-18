TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBA

Programme NBA : à Londres, les Grizzlies ont une revanche à prendre sur Orlando (18h)

Le 18 janv. 2026 à 15:53 par Nicolas Meichel

anthony black
Source image : YouTube

Six matchs sont sur le programme NBA ce dimanche. Parmi eux, l’Acte II entre les Grizzlies et le Magic, qui se retrouvent à Londres (18h) après leur confrontation de jeudi à Berlin. Ja Morant devrait être là, Anthony Black aussi alors attention à vos têtes !

Le programme NBA du soir

  • 18h : Grizzlies – Magic
  • 1h : Bulls – Nets
  • 1h : Rockets – Pelicans
  • 2h : Nuggets – Hornets
  • 3h : Kings – Blazers
  • 3h30 : Lakers – Raptors

L’affiche à ne pas rater : Grizzlies – Magic

Devant un public acquis à sa cause à Berlin, le Magic de Franz Wagner a tapé Memphis en milieu de semaine, une victoire caractérisée par l’énorme tomar d’Anthony Black. Les Grizzlies pourront-ils prendre leur revanche à Londres ? Rendez-vous à partir de 18h pour le savoir. Normalement, Memphis devrait pouvoir compter sur la présence de Ja Morant, qui pourrait à son tour enflammer le public européen s’il a envie de jouer.

The Grizzlies seek revenge in London 🇬🇧

Magic @ Grizzlies – Sunday, 11:30 AM ET

🎙️ @TheSteinLine pic.twitter.com/EYUOIcPKJX

— NBA on Prime (@NBAonPrime) January 18, 2026

Les Français en lice

  • Nolan Traoré (Nets) à Chicago.
  • Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) à Denver.
  • Noah Penda (Magic) face aux Grizzlies à Londres.
  • Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) sur les terres de Max Raynaud (Kings).

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

Tags : Grizzlies, Magic, Programme NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023