Six matchs sont sur le programme NBA ce dimanche. Parmi eux, l’Acte II entre les Grizzlies et le Magic, qui se retrouvent à Londres (18h) après leur confrontation de jeudi à Berlin. Ja Morant devrait être là, Anthony Black aussi alors attention à vos têtes !

Le programme NBA du soir

18h : Grizzlies – Magic

1h : Bulls – Nets

1h : Rockets – Pelicans

2h : Nuggets – Hornets

3h : Kings – Blazers

3h30 : Lakers – Raptors

L’affiche à ne pas rater : Grizzlies – Magic

Devant un public acquis à sa cause à Berlin, le Magic de Franz Wagner a tapé Memphis en milieu de semaine, une victoire caractérisée par l’énorme tomar d’Anthony Black. Les Grizzlies pourront-ils prendre leur revanche à Londres ? Rendez-vous à partir de 18h pour le savoir. Normalement, Memphis devrait pouvoir compter sur la présence de Ja Morant, qui pourrait à son tour enflammer le public européen s’il a envie de jouer.

The Grizzlies seek revenge in London 🇬🇧

Magic @ Grizzlies – Sunday, 11:30 AM ET

Les Français en lice

Nolan Traoré (Nets) à Chicago.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) à Denver.

Noah Penda (Magic) face aux Grizzlies à Londres.

Sidy Cissoko et Rayan Rupert (Blazers) sur les terres de Max Raynaud (Kings).

