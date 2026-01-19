Kevin Durant dépasse Dirk Nowitzki au classement all-time des scoreurs !

Quelques jours après avoir mis Wilt Chamberlain dans le rétro, Kevin Durant vient de gagner une nouvelle place dans le classement all-time des scoreurs en NBA. Il a dépassé cette nuit Dirk Nowitzki, et est désormais 6e. L’Allemand l’a d’ailleurs félicité, avec une classe qui lui est propre.

Kevin Durant est lancé, Michael Jordan est le prochain joueur qui attend le Slim Reaper au classement all-time des scoreurs les plus prolifiques en NBA. Cette nuit, il a dépassé, lors du match entre Rockets et Pelicans, les 31 560 points de Dirk Nowitzki.

🚨 Kevin Durant vient de dépasser Dirk Nowitzki et est désormais le 6e scoreur le plus prolifique de tous les temps ! 🔥

Prochaine étape ? Michael Jordan… pic.twitter.com/QNi3OYUHOj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

L’Allemand n’a d’ailleurs pas manqué de féliciter Durant, dans une vidéo préenregistrée. La classe, comme toujours avec le Wunderkid.

Et toujours la très grande classe de Dirk, qui félicite Kevin Durant pour son passage à la 6e place all-time des scoreurs NBA 🥰👏

pic.twitter.com/igyrIyFMME https://t.co/d2tAyH3Cat

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 19, 2026

Michael Jordan, prochain joueur au classement, est à 32 292 points. Il manque donc 700 points au Slim Reaper, qui pourrait bien, s’il ne se blesse pas, atteindre His Airness avant la fin de saison régulière. Il faudrait pour cela qu’il inscrive 16,6 points de moyenne sur les 42 matchs restants de Houston. Atteignable, sur le papier !