TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
Calendrier NBA
News NBARésumé de la nuit

Résumé NBA de la nuit : les Lakers se reprennent, face aux Raptors

Le 19 janv. 2026 à 08:09 par Nicolas Vrignaud

Luka Doncic 16 novembre 2025
Source image : NBA League Pass

Une petite nuit commencée très tôt dans la soirée, en direct de Londres. Ce qu’il faut retenir ? Les Lakers qui redressent la barre, les Nuggets au fond du trou et Kevin Durant qui continue de rentrer dans l’histoire du basket. Allez, on fait le point !

Les résultats de la nuit :

  • Grizzlies – Magic : 126-109 (stats)
  • Bulls – Nets : 124-102 (stats)
  • Rockets – Pelicans : 119-110 (stats)
  • Nuggets – Hornets : 87-110 (stats)
  • Kings – Blazers : 110-117 (stats)
  • Lakers – Raptors : 110-93 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

  • À Londres, Ja Morant a fait briller les yeux du public : 24 points, 13 passes, 5 rebonds, 1 interception. Les Grizzlies s’imposent en prime, avant de retourner aux États-Unis.
  • Les Bulls tapent les Nets dans un match dont tout le monde se branle.
  • Kevin Durant a dépassé Dirk Nowitzki et est désormais le 6e meilleur scoreur all-time en NBA ! Les Rockets se sont par ailleurs imposés face aux Pelicans.
  • Sale soirée pour les Nuggets, qui se sont fait écraser par les Hornets à domicile.
  • Pour le retour de Deni Avdija, les Blazers signent un succès à Sacramento.
  • Les Lakers d’un grand Deandre Ayton (25 points, 13 rebonds, 10/10 au tir) dégomment les Raptors. Une victoire qui fait du bien.

Le highlight de la nuit :

Roh Ja Morant… 🪄🪄🪄

pic.twitter.com/IURmzHL7GC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL :

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme de ce soir :

  • 19h : Hawks – Bucks
  • 20h30 : Cavaliers – Thunder
  • 21h : Wizards – Clippers
  • 23h : Knicks – Mavericks
  • 23h : Spurs – Jazz
  • 1h : Sixers – Pacers
  • 1h30 : Nets – Suns
  • 2h : Pistons – Celtics
  • 4h : Warriors – Heat

 

 

Tags : Lakers, résumé NBA
Voir toutes les News
Encart Home Page Le Shop TrashTalk septembre 2023