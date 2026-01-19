Résumé NBA de la nuit : les Lakers se reprennent, face aux Raptors
Le 19 janv. 2026 à 08:09 par Nicolas Vrignaud
Une petite nuit commencée très tôt dans la soirée, en direct de Londres. Ce qu’il faut retenir ? Les Lakers qui redressent la barre, les Nuggets au fond du trou et Kevin Durant qui continue de rentrer dans l’histoire du basket. Allez, on fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Grizzlies – Magic : 126-109 (stats)
- Bulls – Nets : 124-102 (stats)
- Rockets – Pelicans : 119-110 (stats)
- Nuggets – Hornets : 87-110 (stats)
- Kings – Blazers : 110-117 (stats)
- Lakers – Raptors : 110-93 (stats)
Ce qu’il faut retenir :
- À Londres, Ja Morant a fait briller les yeux du public : 24 points, 13 passes, 5 rebonds, 1 interception. Les Grizzlies s’imposent en prime, avant de retourner aux États-Unis.
- Les Bulls tapent les Nets dans un match dont tout le monde se branle.
- Kevin Durant a dépassé Dirk Nowitzki et est désormais le 6e meilleur scoreur all-time en NBA ! Les Rockets se sont par ailleurs imposés face aux Pelicans.
- Sale soirée pour les Nuggets, qui se sont fait écraser par les Hornets à domicile.
- Pour le retour de Deni Avdija, les Blazers signent un succès à Sacramento.
- Les Lakers d’un grand Deandre Ayton (25 points, 13 rebonds, 10/10 au tir) dégomment les Raptors. Une victoire qui fait du bien.
Le highlight de la nuit :
Roh Ja Morant… 🪄🪄🪄
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 18, 2026
Les résultats en TTFL :
À retrouver sur le compte du Lab
Le programme de ce soir :
- 19h : Hawks – Bucks
- 20h30 : Cavaliers – Thunder
- 21h : Wizards – Clippers
- 23h : Knicks – Mavericks
- 23h : Spurs – Jazz
- 1h : Sixers – Pacers
- 1h30 : Nets – Suns
- 2h : Pistons – Celtics
- 4h : Warriors – Heat
Tags : Lakers, résumé NBA