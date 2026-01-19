La nuit des Français en NBA : Tidjane Salaün signe un double-double

Le 19 janv. 2026 à 08:26 par Nicolas Vrignaud

Quelques matchs et donc plusieurs Français sur les parquets NBA cette nuit. Notre MVP de la soirée ? Tidjane Salaün, qui signe un joli double-double face aux Nuggets.

Les résultats de la nuit :

Grizzlies – Magic : 126-109 (stats)

– Magic : 126-109 (stats) Bulls – Nets : 124-102 (stats)

– Nets : 124-102 (stats) Rockets – Pelicans : 119-110 (stats)

– Pelicans : 119-110 (stats) Nuggets – Hornets : 87-110 (stats)

: 87-110 (stats) Kings – Blazers : 110-117 (stats)

: 110-117 (stats) Lakers – Raptors : 110-93 (stats)

Tidjane Salaün

Superbe soirée pour Tidjane, qui continue de faire parler de lui en signant 13 points, 11 rebonds, 2 passes et 1 contre à 6/8 au tir en 22 minutes face aux Nuggets. La victoire en bonus ! Keep going, young king.

Maxime Raynaud

Soirée complexe pour Max, qui signe 6 points à 3/11 au tir, avec 9 rebonds, 1 passe et 1 contre face aux Blazers.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

4 points, 2 rebonds, 1 passe à 2/4 au tir pour Rayan, et 8 points, 1 passe, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 contre à 2/7 au tir pour Sidy.

Moussa Diabaté

4 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 contre à 2/6 au tir, face aux Nuggets.

Noah Penda

En déplacement à Londres, Noah Penda colle 5 points, 2 rebonds et 1 interception en 8 minutes.

