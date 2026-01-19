TrashTalk Actu NBA & Basket au quotidien
La nuit des Français en NBA : Tidjane Salaün signe un double-double

Le 19 janv. 2026 à 08:26 par Nicolas Vrignaud

Quelques matchs et donc plusieurs Français sur les parquets NBA cette nuit. Notre MVP de la soirée ? Tidjane Salaün, qui signe un joli double-double face aux Nuggets. 

Les résultats de la nuit :

  • Grizzlies – Magic : 126-109 (stats)
  • Bulls – Nets : 124-102 (stats)
  • Rockets – Pelicans : 119-110 (stats)
  • Nuggets – Hornets : 87-110 (stats)
  • Kings – Blazers : 110-117 (stats)
  • Lakers – Raptors : 110-93 (stats)

Tidjane Salaün

Superbe soirée pour Tidjane, qui continue de faire parler de lui en signant 13 points, 11 rebonds, 2 passes et 1 contre à 6/8 au tir en 22 minutes face aux Nuggets. La victoire en bonus ! Keep going, young king.

Tidjane Salaün face aux Nuggets cette nuit :

🔸13 points
🔸11 rebonds
🔸2 passes, 1 contre
🔸6/8 au tir

Une nouvelle belle soirée pour le tricolore, avec notamment ce PUTBACK 💥🇫🇷

Maxime Raynaud

Soirée complexe pour Max, qui signe 6 points à 3/11 au tir, avec 9 rebonds, 1 passe et 1 contre face aux Blazers.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

4 points, 2 rebonds, 1 passe à 2/4 au tir pour Rayan, et 8 points, 1 passe, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 contre à 2/7 au tir pour Sidy.

Moussa Diabaté

4 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 contre à 2/6 au tir, face aux Nuggets.

Noah Penda

En déplacement à Londres, Noah Penda colle 5 points, 2 rebonds et 1 interception en 8 minutes.

Le programme de ce soir :

  • 19h : Hawks – Bucks
  • 20h30 : Cavaliers – Thunder
  • 21h : Wizards – Clippers
  • 23h : Knicks – Mavericks
  • 23h : Spurs – Jazz
  • 1h : Sixers – Pacers
  • 1h30 : Nets – Suns
  • 2h : Pistons – Celtics
  • 4h : Warriors – Heat
