La nuit des Français en NBA : Tidjane Salaün signe un double-double
Le 19 janv. 2026 à 08:26 par Nicolas Vrignaud
Quelques matchs et donc plusieurs Français sur les parquets NBA cette nuit. Notre MVP de la soirée ? Tidjane Salaün, qui signe un joli double-double face aux Nuggets.
Les résultats de la nuit :
- Grizzlies – Magic : 126-109 (stats)
- Bulls – Nets : 124-102 (stats)
- Rockets – Pelicans : 119-110 (stats)
- Nuggets – Hornets : 87-110 (stats)
- Kings – Blazers : 110-117 (stats)
- Lakers – Raptors : 110-93 (stats)
Tidjane Salaün
Superbe soirée pour Tidjane, qui continue de faire parler de lui en signant 13 points, 11 rebonds, 2 passes et 1 contre à 6/8 au tir en 22 minutes face aux Nuggets. La victoire en bonus ! Keep going, young king.
Tidjane Salaün face aux Nuggets cette nuit :
🔸13 points
🔸11 rebonds
🔸2 passes, 1 contre
🔸6/8 au tir
Une nouvelle belle soirée pour le tricolore, avec notamment ce PUTBACK 💥🇫🇷
— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) January 19, 2026
Maxime Raynaud
Soirée complexe pour Max, qui signe 6 points à 3/11 au tir, avec 9 rebonds, 1 passe et 1 contre face aux Blazers.
Rayan Rupert et Sidy Cissoko
4 points, 2 rebonds, 1 passe à 2/4 au tir pour Rayan, et 8 points, 1 passe, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 contre à 2/7 au tir pour Sidy.
Moussa Diabaté
4 points, 9 rebonds, 2 passes et 1 contre à 2/6 au tir, face aux Nuggets.
Noah Penda
En déplacement à Londres, Noah Penda colle 5 points, 2 rebonds et 1 interception en 8 minutes.
Le programme de ce soir :
- 19h : Hawks – Bucks
- 20h30 : Cavaliers – Thunder
- 21h : Wizards – Clippers
- 23h : Knicks – Mavericks
- 23h : Spurs – Jazz
- 1h : Sixers – Pacers
- 1h30 : Nets – Suns
- 2h : Pistons – Celtics
- 4h : Warriors – Heat