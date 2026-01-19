LeBron James (Lakers) dépasse les 51 000 points en carrière

LeBron James continue de défier le temps années après années. Cette nuit le King a franchi le palier des 51 000 points en NBA (saison régulière + playoffs), et une nouvelle preuve qu’il joue dans une catégorie où… il n’y a personne d’autre.

Hier soir face à Toronto, les Lakers se sont imposés confortablement (110-93)… et pourtant, c’est encore lui qui finit par voler l’image. 24 points, 7 passes, des actions qui font mal quand il faut calmer le match, et cette sensation bizarre : même quand il ne force rien, il empile des briques d’Histoire.

Le plus dingue, c’est l’écart avec le reste du monde. LeBron James avait déjà été le premier à passer les 50 000 points combinés en mars 2025, et moins d’un an plus tard, il a déjà rajouté 1 000 unités dans le même délire.

Kareem Abdul-Jabbar (44 149) était une montagne, Karl Malone une référence… mais là, on parle d’un autre sport : plus de 6 800 points d’avance sur le deuxième all-time en cumulant saison + playoffs. À 41 ans. En année 23. Toujours là le pépère.