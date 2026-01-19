Entre les matchs qui s’enchaînent et les organismes qui grincent, la NBA continue de faire ce qu’elle fait le mieux en janvier : tester la profondeur des effectifs. Entre Jalen Williams, Kawhi Leonard ou encore Darius Garland, on fait un point sur l’état des infirmeries de la Grande Ligue.

Jalen Williams out indéfiniment (ischios droit)

Sale timing pour le Thunder : Jalen Williams est annoncé forfait à cause d’une élongation aux ischios, sans la moindre date de retour. Et quand une équipe évite soigneusement les dates sur ce genre de blessure, ça sent rarement bon (du moins à court terme). OKC va devoir encaisser un sacré trou dans sa rotation surtout si le staff préfère sécuriser à 100% plutôt que jouer avec le feu.

Jalen Williams heads to the locker room after suffering an apparent hamstring injury.

Hope he’s okay 🙏pic.twitter.com/DMQEVzElLe

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 18, 2026

Kawhi Leonard renvoyé à LA (irritation genou gauche)

Les Clippers ont décidé de couper court : Kawhi Leonard rentre à la maison pendant le road-trip sur la East-Coast, touché au genou gauche. The Klaw loupera au minimum les matchs restants à Washington et Chicago. Le mot-clé, c’est « irritation » : ça peut être rien… comme ça peut être le début d’un (énième) feuilleton si ça traîne. Les prochaines nouvelles tomberont surtout au moment de sa réévaluation.

Kawhi Leonard is OUT for 1 Week with a Knee Injury. 🚨

🤕 After suffering an ankle sprain a couple days ago, Leonard has also endured a left knee contusion, and could take as long as a 1 Week per @LawMurrayTheNU.

📈 Kawhi has averaged 32.8 PPG and 2.8 SPG in his last 12 games. pic.twitter.com/r1eIJW21Cd

— BallersCulture (@BallersCultureX) January 17, 2026

Darius Garland absent 7 à 10 jours (entorse gros orteil droit)

À Cleveland, c’est plus clair : Darius Garland est annoncé out pour 7 à 10 jours, touché au gros orteil droit. Pas une blessure spectaculaire, mais le genre de pépin qui pourrit tes appuis, tes changements de direction, et donc… ton quotidien de meneur NBA. Les Cavs ont déjà commencé à avancer sans lui et vont devoir tenir le cap en attendant la réévaluation.

Cleveland Cavaliers guard Darius Garland will be re-evaluated in 7-10 days after suffering a Grade 1 right great toe sprain. pic.twitter.com/QpoyRkyABG

— Michael Scotto (@MikeAScotto) January 18, 2026

Tyler Herro IRM prévue (côtes)

Côté Miami, Tyler Herro n’a même pas pris l’avion pour le début du road-trip à l’Ouest : contusion aux côtes, et une IRM est prévue pour connaître l’étendue des dégâts. La saison de Herro ressemble à un puzzle jamais terminé (11 matchs joués seulement cette saison), et ce nouvel arrêt tombe au pire moment, au moment où le Heat doit survivre loin de la maison. Cependant, Miami affiche un bilan bien meilleur sans lui cette saison, preuve que le collectif a appris à bricoler.

INJURY UPDATE:

Tyler Herro (toe/rib contusion) did not travel with the Heat today to San Francisco.

He will undergo an MRI. pic.twitter.com/DeI229QyCt

— SleeperHeat (@SleeperHeat) January 19, 2026

Christian Braun : Denver admet un retour trop rapide (cheville)

Enfin, à Denver, le discours est presque un aveu : Christian Braun est revenu plus tôt que prévu d’une grosse entorse de la cheville gauche, a rejoué par séquences… puis a de nouveau disparu des feuilles de match. David Adelman (coach) explique qu’il ne s’est pas re-blessé, mais qu’il n’était tout simplement pas prêt. Traduction : pas question de faire durer ça deux mois pour gagner trois jours. Les Nuggets vont temporiser et attendre la vraie version de Braun, pas celle qui serre les dents.

Source : The Denver Post