Le Martin Luther King Day, c’est toujours un moment fort dans une saison NBA. Les hommages s’enchaînent, les joueurs portent des surmaillots dédiés, les matchs se succèdent pendant plus de 12 heures… le tout pour diffuser un message qui dépasse le cadre du parquet. Mais en se basant uniquement sur le terrain, de nombreux joueurs ont fait honneur au pasteur, en sortant une performance all-time le troisième lundi du mois de janvier. Avant ce marathon 2026 que l’on espère savoureux, devant la télé ou directement sur place grâce à notre partenaire Hellotickets, voici un Top 5 des joueurs qui se sont particulièrement distingués lors du MLK Day en NBA !

En plus de marquer la bascule entre la première et la deuxième moitié de la saison et de sa signification historique et sociale, le MLK Day est un rendez-vous incontournable pour les fans de NBA autour du globe. Pour les Européens, c’est l’une des rares occasions de l’année d’allumer sa télé à 19h et de passer le tour de cadran sur le canapé devant des matchs de qualité. Les plus anciens se souviennent des premiers marathons sur Sport+, logiquement repris ensuite sur BeIN Sports. Le troisième lundi de janvier est une journée sacrée à plus d’un titre.

Et pour les veinards qui qui sont actuellement en vadrouille de l'autre côté de l'Atlantique, les matchs du jour vous font peut-être de l'oeil. Si vous êtes dans la ville qui ne dort jamais durant ce mois de janvier, c'est le type de cadeau dont on se souvient pendant 50 ans. Et si ce n'est pas suffisant pour vous convaincre, voici le Top 5 des plus grosses performances individuelles envoyées à l'occasion de cette journée de mémoire.

#5 : Dwight Howard vs Los Angeles Clippers (2016)

Les stats de Superman : 36 points, 26 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre à 11/16 au tir.

Il y a des feuilles de stats qui sentent la finesse, d’autres la poésie… et puis il y a celle-là, qui sent le béton frais et la poussière de chantier. 36 points, 26 rebonds, c’est une perf sortie d’une autre époque, celle où la raquette était un territoire à conquérir et où tu payais ton drive en deux fois sans frais. Le plus beau dans l’histoire ? Ce match-là, Howard le sort dans une rencontre où les Clippers arrosent comme des pyromanes… et malgré tout, lui continue de ramasser des rebonds comme si c’était des pièces dans Mario Kart.

#4 : Blake Griffin vs Indiana Pacers (2011)

Les stats de Blake Griffin : 47 points, 14 rebonds, 3 passes et 1 contre à 19/24 au tir.

Le MLK Day 2011, c’est le jour où rookie Blake Griffin s’est levé en mode « et si je faisais le match de ma vie ? ». 47 points, 14 rebonds, et surtout 19/24 au tir : une efficacité indécente, le genre de soirée où la défense adverse a l’impression de défendre un joueur sous code de triche. Ce qui rend le truc encore plus WTF, c’est le contexte : il venait de se faire éjecter la veille, et il répond avec une boucherie propre, nette, chirurgicale. Le genre de réaction qui finit en affiche dans une chambre.

#3 : James Harden vs Indiana Pacers (2015)

Les stats d’El Barbudo: 45 points, 7 passes, 4 interceptions et 1 contre à 12/18 au tir.

Ça, c’est le James Harden vintage : tu regardes le nombre de tirs, tu regardes les points… et tu comprends que le mec a décidé de faire gagner du temps à tout le monde. 45 points en 18 tirs, avec en bonus la ligne bien sale qui accompagne la perf (7 passes, 4 interceptions, 1 contre). C’est le match typique où Harden met l’Indiana sous perfusion de stepbacks et de lancers, en te donnant cette impression que chaque possession est logique pour lui et injuste pour les autres. Efficace, propre, violent : exactement le genre de perf qui a sa place dans un Top 5 MLK Day.

#2 : Gilbert Arenas vs Utah Jazz (2007)

Les stats de l’Agent Zero : 51 points, 5 rebonds, 2 passes et 1 interception à 17/32 au tir.

Si le MLK Day est un théâtre, alors Gilbert Arenas a signé l’une des meilleures scènes de toute l’histoire. 51 points, déjà, c’est un carnage. Mais surtout : ce tir au buzzer pour crucifier le Jazz, avec la célébration qui va avec, la confiance totale. Ce match-là, ce n’est pas juste une énorme ligne de stats, mais un moment qui reste collé à la mémoire NBA.

#1 : Damian Lillard vs Golden State Warriors (2020)

Les stats de Dame Dolla : 61 points, 7 rebonds, 5 passes et 1 interception à 17/37 au tir.

Le patron, le record, la soirée qui a mis tout le monde d’accord. 61 points sur un MLK Day, c’est déjà une phrase qui se suffit à elle-même. Mais Lillard n’a pas juste scoré : il a transformé la rencontre en récital de 48 minutes, avec un mélange de tirs impossibles, de sang-froid et de séquences où tu sens que la défense sait ce qui arrive… et ne peut rien faire. Ce match est tellement devenu la référence moderne qu’il sert de mètre étalon à chaque MLK Day depuis.

Et depuis 2020, ça bouge ou pas ? Spoiler : ça pousse, mais ça ne renverse pas.

Depuis le COVID, plusieurs cartons ont tenté de forcer la porte. Devin Booker a claqué 48 points face aux Spurs en 2022, histoire de rappeler que Phoenix sait aussi transformer un après-midi de janvier en brasier. En 2023, Jayson Tatum a ouvert le bal avec 51 points, rejoignant ce club très fermé des plus de 50 points sur un MLK Day. Et puis il y a LeBron James, éternel fidèle au poste : 48 points, 9 passes, 8 rebonds, une démonstration classique, propre, sans avoir besoin d’en faire trop.

La vraie nouveauté récente, celle à glisser en clin d’œil, c’est C.J. McCollum en 2025. 45 points, une prolongation, et surtout une victoire des Pelicans après avoir été menés de 25 points, dans ce qui est le plus gros comeback de leur histoire. Ça ne détrône pas le Top 5 all-time, mais ça rappelle une chose : le MLK Day a toujours ce talent pour accoucher de soirées sorties de nulle part. Bref, le Top 5 ne bouge pas… mais la tradition, elle, est bien vivante. Et le prochain qui veut s’incruster dans la légende connaît la recette : viser l’absurde, viser l’iconique, et laisser une trace qui dépasse la simple ligne de stats.

Aux privilégiés qui seront aux États-Unis ce lundi, les tickets NBA du MLK Day sont disponibles. Vous nous enverrez une story en direct du Chase Center quand Stephen Curry aura posé un classique face aux anciens coéquipiers de Jimmy Butler. <3