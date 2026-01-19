NBA Top 10 : les meilleures équipes NBA dans 3 ans ! Apéro TrashTalk

Lundi reste encore et toujours le meilleur jour de la semaine, ce midi petit top 10 science-fiction ! Quelles seront les dix meilleures équipes de la NBA dans trois ans ? Faut qu’on en parle !

La chaîne préférée de ta chaîne préférée

La NBA est une ligue où tout avance très, très vite. Il est quasiment impossible de prédire ce qui pourrait arriver d’ici cinq ans, mais dans trois ans ? On possède déjà quelques éléments de réponses supplémentaires. Sortez votre boîte à SF, aiguisez votre meilleur avis d’Hexpert et prenez place pour ce nouveau top 10 pas piqué des hannetons.