Programme MLK Day NBA : neuf matchs dès 19h dont Pistons – Celtics (2h)

Le 19 janv. 2026 à 15:02 par Hisham Grégoire

Jaylen Brown 28 décembre 2024
Source image : NBA League Pass

Qui dit troisième lundi de janvier dit MLK Day en NBA ! Neuf rencontres sont au programme de 19h au petit matin, que demandez de plus ? Le Thunder affronte les Cavaliers à 20h30, les Spurs reçoivent le Jazz à 23h et à 2h, les Pistons retrouvent les Celtics.

Le programme NBA du soir

  • 19h : Hawks – Bucks
  • 20h30 : Cavaliers – Thunder
  • 21h : Wizards – Clippers
  • 23h : Knicks – Mavericks
  • 23h : Spurs – Jazz
  • 1h : Sixers – Pacers
  • 1h30 : Nets – Suns
  • 2h : Pistons – Celtics
  • 4h : Warriors – Heat

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Celtics

Si il y a six mois on vous annonçait que cette affiche, en plein mois de janvier, serait un choc entre les deux premiers de l’Est, vous auriez ri n’est-ce pas ? Eh bien pourtant tout est vrai ! Les Pistons (1ers, 30-10) reçoivent les Celtics (2e, 26-15).

Pour l’instant, il y a 1-1 entre les deux formations cette saison. Cade Cunningham face à Jaylen Brown en antenne nationale, c’est à 2h cette nuit !

Four NBC and Peacock matchups headline MLK Day hoops!

▪️ Giannis & Jalen Johnson clash in ATL
▪️ SGA & Spida duel in Cleveland
▪️ Mavericks take on Knicks at MSG
▪️ East’s top two teams meet in Detroit

The action tips off at 1:00pm/et. pic.twitter.com/kJnQfo6egd

— NBA (@NBA) January 19, 2026

Les Français en lice

  • Ousmane Dieng affronte Donovan Mitchell.
  • Alex Sarr défie Nicolas Batum.
  • Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara reçoivent les Mavericks.
  • Victor Wembanyama a une revanche à prendre sur le Jazz.
  • Nolan Traoré défie Devin Booker.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici

