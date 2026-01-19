Programme MLK Day NBA : neuf matchs dès 19h dont Pistons – Celtics (2h)

Qui dit troisième lundi de janvier dit MLK Day en NBA ! Neuf rencontres sont au programme de 19h au petit matin, que demandez de plus ? Le Thunder affronte les Cavaliers à 20h30, les Spurs reçoivent le Jazz à 23h et à 2h, les Pistons retrouvent les Celtics.

Le programme NBA du soir

19h : Hawks – Bucks

20h30 : Cavaliers – Thunder

21h : Wizards – Clippers

23h : Knicks – Mavericks

23h : Spurs – Jazz

1h : Sixers – Pacers

1h30 : Nets – Suns

2h : Pistons – Celtics

4h : Warriors – Heat

L’affiche à ne pas rater : Pistons – Celtics

Si il y a six mois on vous annonçait que cette affiche, en plein mois de janvier, serait un choc entre les deux premiers de l’Est, vous auriez ri n’est-ce pas ? Eh bien pourtant tout est vrai ! Les Pistons (1ers, 30-10) reçoivent les Celtics (2e, 26-15).

Pour l’instant, il y a 1-1 entre les deux formations cette saison. Cade Cunningham face à Jaylen Brown en antenne nationale, c’est à 2h cette nuit !

Four NBC and Peacock matchups headline MLK Day hoops!

▪️ Giannis & Jalen Johnson clash in ATL

▪️ SGA & Spida duel in Cleveland

▪️ Mavericks take on Knicks at MSG

▪️ East’s top two teams meet in Detroit

The action tips off at 1:00pm/et. pic.twitter.com/kJnQfo6egd

— NBA (@NBA) January 19, 2026

Les Français en lice

Ousmane Dieng affronte Donovan Mitchell.

Alex Sarr défie Nicolas Batum.

Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara reçoivent les Mavericks.

Victor Wembanyama a une revanche à prendre sur le Jazz.

Nolan Traoré défie Devin Booker.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici