Programme MLK Day NBA : neuf matchs dès 19h dont Pistons – Celtics (2h)
Le 19 janv. 2026 à 15:02 par Hisham Grégoire
Qui dit troisième lundi de janvier dit MLK Day en NBA ! Neuf rencontres sont au programme de 19h au petit matin, que demandez de plus ? Le Thunder affronte les Cavaliers à 20h30, les Spurs reçoivent le Jazz à 23h et à 2h, les Pistons retrouvent les Celtics.
Le programme NBA du soir
- 19h : Hawks – Bucks
- 20h30 : Cavaliers – Thunder
- 21h : Wizards – Clippers
- 23h : Knicks – Mavericks
- 23h : Spurs – Jazz
- 1h : Sixers – Pacers
- 1h30 : Nets – Suns
- 2h : Pistons – Celtics
- 4h : Warriors – Heat
L’affiche à ne pas rater : Pistons – Celtics
Si il y a six mois on vous annonçait que cette affiche, en plein mois de janvier, serait un choc entre les deux premiers de l’Est, vous auriez ri n’est-ce pas ? Eh bien pourtant tout est vrai ! Les Pistons (1ers, 30-10) reçoivent les Celtics (2e, 26-15).
Pour l’instant, il y a 1-1 entre les deux formations cette saison. Cade Cunningham face à Jaylen Brown en antenne nationale, c’est à 2h cette nuit !
Four NBC and Peacock matchups headline MLK Day hoops!
▪️ Giannis & Jalen Johnson clash in ATL
▪️ SGA & Spida duel in Cleveland
▪️ Mavericks take on Knicks at MSG
▪️ East’s top two teams meet in Detroit
The action tips off at 1:00pm/et. pic.twitter.com/kJnQfo6egd
— NBA (@NBA) January 19, 2026
Les Français en lice
- Ousmane Dieng affronte Donovan Mitchell.
- Alex Sarr défie Nicolas Batum.
- Guerschon Yabusele, Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara reçoivent les Mavericks.
- Victor Wembanyama a une revanche à prendre sur le Jazz.
- Nolan Traoré défie Devin Booker.