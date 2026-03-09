Draft NBA 2026 : les Nets signent une remontada… à Detroit, c’est quoi ce délire ?

Le mois de mars est là, et avec lui, le rendez-vous de notre série hebdomadaire destinée au tanking et à la Draft NBA. Chaque lundi, l’équipe de TrashTalk fait le point sur le fond des chiottes de la ligue, celui qui vise le gros lot lors de la Lotery NBA, au mois de mai. Cette semaine ?

Les bons élèves de la semaine : Wizards, Pacers, Mavericks

Bravo les Wizards, belle semaine terminée sans la moindre once de victoire. L’odeur du succès est décidément bien loin de Washington, et c’est tant mieux. On s’est pris une dose de bonheur pour les débuts de Trae Young dans sa nouvelle équipe, mais la star n’a pas souhaité se faire remarquer en changeant la politique sportive de l’équipe. Défaite, défaite, défaite, on continue dans le bons sens. Heat, Magic et Celtics au programme cette semaine, on continue à encaisser s’il vous plaît.

Les Pacers sont aussi très compétitifs en matière de nullité en ce moment. Semaine achevée sans la moindre victoire, c’est ça que c’est bon. Rendez-vous à Sacramento ce mercredi pour un duel au sommet. Celui qui chie en premier sur le parquet aura certainement un avantage décisif. Pour la suite, ce sont Suns et Knicks à la maison, ne comptez pas sur le moindre succès.

Chaleureuses félicitations aux Mavericks qui ont célébré le retour de blessure de Cooper Flagg avec une jolie salade de défaites. Ça peut se replacer dans le haut de la lottery en gardant ce rythme !

Attention, ça joue un peu trop au basket dernièrement : Nets, Kings, Jazz

Perdre deux fois contre le Heat, c’était OK. On pensait bien pouvoir renouveler nos chaleureux encouragements aux Nets cette semaine, mais ils ont décidé de signer la remontada de leur saison face aux… Pistons. Sérieux avertissement de la rédaction TrashTalk, on ne se répétera pas. Déjà que votre franchise pue la lose de manière globale, on ne va pas agrémenter ça avec des victoires qui ne servent à rien.

On avait prévenu les Kings : une défaite contre les Bulls était obligatoire. Malheureusement, il a fallu que Collin Sexton, Russell Westbrook et Maxime Raynaud décident de jouer au basket. Vous voyez, on a du écrire le mot basket dans cet article à cause de vous. Vous n’avez vraiment aucune honte.

Jazz aussi, victoire contre les Wizards, parce que visiblement, on aime bien faire des cadeaux aux autres. C’est gentil hein, mais la gentillesse ne se récompense pas avec des picks.

Mock draft au 9 mars 2026 (via Tankathon)

Rappel concernant la Lottery :