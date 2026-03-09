Rien ne va plus à Detroit ! Sur le toit de la conférence Est il y a encore une semaine, le vent semble être en train de tourner pour les hommes de JB Bickerstaff (coach des Pistons). Ce dernier, notamment interrogé en conférence de presse sur le retour en puissance des Celtics, n’a pas paru si inquiet que cela… au contraire. Alors, faux semblant ? Bluff ? Vraie confiance en son groupe ? Est-ce la fin de la domination Pistons ?

Tout allait bien ! Il y a une semaine, les Pistons restaient sur huit victoires en neuf matchs et s’apprêtaient à se déplacer chez les Cavs pour une revanche. Un match qu’ils avaient finalement perdu mais, à ce moment-là, aucune inquiétude. Les Cavs restent une très forte équipe à l’Est et avaient pris leur revanche à la maison, ce qui pouvait sembler « normal ».

Trois matchs plus tard, la situation n’a plus rien de « normale ». Les coéquipiers de Cade Cunningham sont ensuite allés se casser les dents à San Antonio (sans aucune solution offensive) avant de perdre, à la maison, face aux fameux Nets de Brooklyn, qui n’ont absolument pas compris comment ils avaient pu revenir de 25 points de retard et gagner à Detroit (nous non plus d’ailleurs). Et cette nuit, une nouvelle défaite est venue s’ajouter à la série avec un revers chez le Heat de Miami. Un début de match catastrophique (11 points de retard dès l’entame, 18 à la fin du premier quart), loin de ce à quoi les Pistons nous avait habitués, les ont plongé dans la tourmente.

JB Bickesrtaff « pas inquiet »…

Du moins c’est ce qu’on aurait pu penser. On aurait pu imaginé des Pistons sans solutions, vivant la pire période de leur saison, entrer en mode panique. Mais c’est un JB Bickerstaff plein de sérénité et de lucidité qu’est arrivé en conférence de presse. Et lorsqu’est venu le moment de parler d’adversité, le coach des Pistons s’est montré très calme :

« C’est ça la NBA. La saison est longue. Tout le monde traverse des moments plus difficiles. On a encore beaucoup de temps pour faire ce que nous avons à faire. »

Avant d’ajouter un petit mot sur Boston, qui revient à seulement 2,5 match de Detroit (5,5 matchs séparaient les deux équipes il y a une semaine) et vise désormais la tête de la conférence Est avec le retour en puissance de Jayson Tatum :

« Boston est évidemment une bonne équipe mais nous ne sommes pas inquiets à propos de Boston. Notre priorité est d’être au meilleur niveau possible, on a encore beaucoup de temps pour trouver des solutions, et nous les trouverons. »

C’est donc très sereinement que JB Bickerstaff a décidé d’aborder la situation. Vivant la plus mauvaise série de leur saison (quatre défaites de rang), les Pistons vont-ils laisser échapper la première place à l’Est, qui leur était pourtant promise ?

Boston de retour dans la course

La question est aujourd’hui plus que légitime. Pourquoi ? Parce que Jayson Tatum est revenu et que les premiers éléments de réponse que nous attendions n’ont pas déçus. Au contraire, JT est revenu dans un état d’esprit de guerrier, et surtout, plutôt en forme pour un retour aussi « tôt ». Le mec a quand même sorti un match en double-double, puis un match à 20 points dans une victoire face à des Cavs maintenus sous la barre des 100 points. Solide pour un retour.

Et au delà des stats, c’est dans l’attitude et dans l’impression donnée que les Celtics font peur. Parce que tout le monde est en train de se dire la même chose ce matin : Boston est bel et bien de retour, et il y a vraiment de quoi s’inquiéter, cher John-Blair !