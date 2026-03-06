Victor Wembanyama a porté les Spurs vers une (nouvelle) victoire de prestige face aux Pistons (121-106). Déjà en vue lors du premier duel, le Français a cette fois écrasé la rencontre par son volume offensif et son impact des deux côtés du terrain. Un mot, trois lettres. Une envie de statistiques ?

À Detroit, Wemby avait surtout pesé par son contrôle de la raquette, son activité au rebond et sa protection du cercle, pendant que Devin Vassell terminait meilleur marqueur texan avec 28 points. Cette nuit, il a gardé cette même emprise intérieure tout en prenant clairement la lumière au scoring, avec 38 points, 16 rebonds, 5 contres et un 12/24 au tir, dont 4/10 derrière l’arc et 10/11 aux lancers.

Le match a très vite tourné dans le sens des locaux. Les Spurs n’ont jamais été menés et ont posé leur empreinte d’entrée, au point de contrôler le scénario jusqu’au bout. Detroit a bien essayé de rester au contact, mais les Texans ont toujours eu une réponse, souvent venue de leur Alien, capable de sanctionner de loin, de finir près du cercle ou de casser l’élan adverse avec une action défensive.

C’est là que le parallèle avec le premier affrontement devient vraiment parlant. Lors de la manche inaugurale, les Pistons avaient déjà souffert face à la densité défensive des Spurs, avec un Cade Cunningham limité à 5/26 au tir et une adresse collective à 37,7%. Sur le deuxième duel, le meneur de Detroit a trouvé davantage de solutions avec 26 points et 8 passes, mais cela n’a pas suffi à inverser le rapport de force, tant Wembanyama a de nouveau dicté le tempo de la rencontre.

Autour de lui, San Antonio a aussi pu s’appuyer sur du soutien. De’Aaron Fox a ajouté 24 points, tandis que Stephon Castle a distribué 12 passes pour alimenter une attaque globalement fluide. En face, les Pistons ont eu des apports, mais pas assez pour faire basculer une partie dans laquelle les Spurs ont gardé les mains sur le volant tout du long.

Il y a une semaine et demie, Victor Wembanyama avait dominé les Pistons par son impact global. Cette nuit, il a repris le même adversaire et a ajouté une dimension de punition offensive beaucoup plus lourde. Même adversaire, même issue, mais une impression encore plus nette : quand le niveau monte, Wemby prend encore plus de place.