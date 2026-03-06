La nuit des Français en NBA : soirée productive pour les tricolores !

Grosse nuit pour nos Frenchies en NBA ! De Rudy Gobert à Victor Wembanyama en passant par Guerschon Yabusele ou encore Bilal Coulibaly, la plupart des tricolores ont réalisé de belles sorties cette nuit. On fait le point.

Les résultats de la nuit :

Magic – Mavericks : 115-114 (stats)

– Mavericks : 115-114 (stats) Wizards – Jazz : 112-122 (stats)

: 112-122 (stats) Heat – Nets : 126-110 (stats)

– Nets : 126-110 (stats) Warriors – Rockets : 115-113 (a.p.) (stats)

– Rockets : 115-113 (a.p.) (stats) Wolves – Raptors : 115-107 (stats)

– Raptors : 115-107 (stats) Spurs – Pistons : 121-106 (stats)

– Pistons : 121-106 (stats) Suns – Bulls : 103-105 (stats)

: 103-105 (stats) Nuggets – Lakers : 120-113 (stats)

– Lakers : 120-113 (stats) Kings – Pelicans : 123-133 (stats)

Noah Penda

4 points et 4 rebonds en 19 minutes, le tout avec une adresse qui s’est montrée capricieuse : 2/7 au tir dont 0/3 du parking.

Bilal Coulibaly

Nouvelle belle sortie pour Bilal ! Le Frenchie est en forme en ce moment et l’a prouvé une nouvelle fois cette nuit avec un beau 17 points (7/10 au tir dont 2/4 de loin et 1/4 aux lancers), 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions en 34 minutes.

Nolan Traoré

Un presque double-double pour Nolan ! Le meneur des Nets termine à 9 points, 3 rebonds et 9 passes en 24 minutes.

Rudy Gobert

Nouveau gros match de Gobzilla qui plante 18 points, 12 rebonds, 5 passes, 1 interception et 3 contres en 35 minutes.

Victor Wembanyama

Le carton de la nuit nous vient (une nouvelle fois) de notre Wemby national qui a détruit la raquette des Pistons : 38 points, 16 rebonds, 3 passes et 5 contres en 38 minutes. Au revoir, merci.

👽 VICTOR WEMBANYAMA VS. PISTONS :

🔸38 POINTS

🔸16 REBONDS

🔸3 passes, 5 contres

🔸12/24 au tir, 4/10 de loin, 10/11 LF

Match XXL de Wemby face à des Pistons surclassés collectivement par les Spurs dans le Texas.

On s’est RÉGALÉ ! 🇫🇷🔥

pic.twitter.com/guoyVOCtt4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2026

Guerschon Yabusele

Le Dancing Bear continue de rugir à Chicago ! Guersch’ termine à 16 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre en 37 minutes.

Maxime Raynaud

Petite nuit pour Mad Max qui termine à 10 points et 5 rebonds en 26 minutes.

Killian Hayes

Killian Hayes vient de signer un nouveau contrat de dix jours avec les Kings. En dix minutes il pose 4 points, 1 rebond et 3 passes à 1/3 au tir dont 0/1 de loin.

Le programme de ce soir :