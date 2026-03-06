La nuit des Français en NBA : soirée productive pour les tricolores !
Le 06 mars 2026 à 07:16 par Hisham Grégoire
Grosse nuit pour nos Frenchies en NBA ! De Rudy Gobert à Victor Wembanyama en passant par Guerschon Yabusele ou encore Bilal Coulibaly, la plupart des tricolores ont réalisé de belles sorties cette nuit. On fait le point.
Les résultats de la nuit :
- Magic – Mavericks : 115-114 (stats)
- Wizards – Jazz : 112-122 (stats)
- Heat – Nets : 126-110 (stats)
- Warriors – Rockets : 115-113 (a.p.) (stats)
- Wolves – Raptors : 115-107 (stats)
- Spurs – Pistons : 121-106 (stats)
- Suns – Bulls : 103-105 (stats)
- Nuggets – Lakers : 120-113 (stats)
- Kings – Pelicans : 123-133 (stats)
Noah Penda
4 points et 4 rebonds en 19 minutes, le tout avec une adresse qui s’est montrée capricieuse : 2/7 au tir dont 0/3 du parking.
Bilal Coulibaly
Nouvelle belle sortie pour Bilal ! Le Frenchie est en forme en ce moment et l’a prouvé une nouvelle fois cette nuit avec un beau 17 points (7/10 au tir dont 2/4 de loin et 1/4 aux lancers), 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions en 34 minutes.
Nolan Traoré
Un presque double-double pour Nolan ! Le meneur des Nets termine à 9 points, 3 rebonds et 9 passes en 24 minutes.
Rudy Gobert
Nouveau gros match de Gobzilla qui plante 18 points, 12 rebonds, 5 passes, 1 interception et 3 contres en 35 minutes.
Victor Wembanyama
Le carton de la nuit nous vient (une nouvelle fois) de notre Wemby national qui a détruit la raquette des Pistons : 38 points, 16 rebonds, 3 passes et 5 contres en 38 minutes. Au revoir, merci.
👽 VICTOR WEMBANYAMA VS. PISTONS :
🔸38 POINTS
🔸16 REBONDS
🔸3 passes, 5 contres
🔸12/24 au tir, 4/10 de loin, 10/11 LF
Match XXL de Wemby face à des Pistons surclassés collectivement par les Spurs dans le Texas.
On s’est RÉGALÉ ! 🇫🇷🔥
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 6, 2026
Guerschon Yabusele
Le Dancing Bear continue de rugir à Chicago ! Guersch’ termine à 16 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre en 37 minutes.
Maxime Raynaud
Petite nuit pour Mad Max qui termine à 10 points et 5 rebonds en 26 minutes.
Killian Hayes
Killian Hayes vient de signer un nouveau contrat de dix jours avec les Kings. En dix minutes il pose 4 points, 1 rebond et 3 passes à 1/3 au tir dont 0/1 de loin.
Le programme de ce soir :
- 1h : Celtics – Mavericks
- 1h : Hornets (Moussa Diabaté) – Heat
- 2h : Rockets – Blazers (Sidy Cissoko)
- 3h : Suns – Pelicans
- 3h : Nuggets – Knicks (Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet)
- 3h30 : Spurs (Victor Wembanyama) – Clippers (Nicolas Batum)
- 4h30 : Lakers – Pacers